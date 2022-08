Guadalajara, Jalisco.- La Fiscalía de Jalisco podría ser obligada a que, cuando en el Estado se registre la muerte de una mujer de manera violenta, se realice la investigación aplicando el protocolo de feminicidio.

Mediante una reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, la diputada morenista Ángela Gómez Ponce pretende que el Congreso del Estado imponga a la Fiscalía la implementación del protocolo de feminicidio con perspectiva de género, cuando la víctima sea una mujer o niña.

"Corresponde a la Fiscalía del Estado (.) aplicar en toda muerte violenta de mujeres o niñas el protocolo de investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género", indica la iniciativa que plantea ajustar el Artículo 28 de la Ley de Acceso de las Mujeres.

Para que la aplicación del protocolo de feminicidio sea una obligación para la Fiscalía, la propuesta de la legisladora de Morena debe ser analizada en Comisiones del Congreso y, posterior a ello, someterla a votación del Pleno.

"Hasta el día de hoy, no existe la obligatoriedad en la ley de aplicar el protocolo de feminicidio en todas las muertes violentas de niñas y mujeres, sino que queda al arbitrio de la autoridad judicial en qué casos sí se aplica y en qué casos no; y como ya lo hemos visto, al no aplicarse el protocolo de feminicidio, quienes pierden son las víctimas y los familiares de ellas", dijo Gómez Ponce.

La diputada morenista refirió que en Jalisco se reconoció el delito de feminicidio el 22 de septiembre de 2012 y, una semana después de ello, ocurrió el asesinato de Imelda Virgen.