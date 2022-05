Trailero agrede a periodistas de Guadalajara tras chocar; intenta darse a la fuga estando ebrio

Guadalajara, Jalisco. - Un percance vial entre un policía ministerial y otro policía municipal derivó en un importante caos vial sobre la carretera a Chapala en Guadalajara, Jalisco, lo que ocasionó una carambola entre un tráiler y dos vehículos más, sin embargo, esto hizo que el chofer del tráiler agrediera a periodistas que cubrían la fuente.

De acuerdo con la información, los hechos se desarrollaron a la salida hacia el pueblo mágico, a la altura del lugar conocido como el Álamo, donde las tareas de rehabilitación del lugar sólo provocaron mayor afectación vial.

En el tráfico lento y la desesperación, una camioneta de redilas y otro vehículo familiar de la marca Honda al igual que un tráiler de Transportes Bonampak, del cual, el chofer hasta el momento no identificado bajó para agredir física y verbalmente a los periodistas que se encontraban.

Lee más: Se revela que era chef 'Vikingo' uno de los ejecutados en Mazamitla

Los reporteros de la nota policiaca se protegieron de las agresiones, luego que el hombre intentó tirarles sus celulares y los micrófonos de las empresas, para luego subirse a la unidad y darse a la fuga en presencia de los policías viales y del estado.

Al subirse a la unidad, el hombre empezó a gritar oprobios en contra de las cámaras que filmaban la situación, donde se percibía en el hombre una dificultad para hablar lo que hacía creer que estaba bajo los influjos de alguna sustancia.

“Hijos de su puta madre, graben bien sus pendejadas que hacen…”, menciona el hombre a lo que el reportero le pregunta, ignorando la agresión, “por qué chocó”. “Por pendejos ustedes, tienen tres carriles, no mamen”.

Lee más: Atrocidades en México: los peores hechos por entidad en 2022

Al percatarse el periodista de la empresa Televisa que le costaba hablar al señor, se le preguntó si venía tomado, respondiendo: “no mame compa, no me quiera incluir en esto güey… chinguen a su madre todos”. - ¿De dónde viene? – reviró el periodista. “De chinguen a su madre”, contestó el agresor. – ¿Qué lleva adentro? -. “Lo que les valga verga”.

Una vez que intentó darse a la fuga, fue detenido por policías del estado quienes lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su responsabilidad jurídica, sin que se informara por parte de los reporteros si presentarían alguna denuncia formal contra el hombre.