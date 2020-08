Tren de pasajeros con ruta Jalisco - Sonora podría volver a operar dijo AMLO hoy en La Mañanera

México.- Reactivar el Tren del Pacífico para dar servicio a pasajeros “es un muy buen proyecto” dijo hoy Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en La Mañanera respecto al ferrocarril que desde hace dos décadas dejó de ofrecer el servicio de transporte a turistas que viajaban desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a Hermosillo, Sonora, y a la inversa.

Con esta declaración pareciera que AMLO sigue empeñado en echar a andar proyectos que otros presidentes de México habrían considera inútil invertir, pues dijo que actualmente se trabaja en la reactivación del tren de pasajeros que surca el Istmo de Tehuantepec, al sureste de México.

Señaló esta mañana Andrés Manuel López Obrador en la rueda de prensa que ofreció desde la Ciudad de México, e incluso mencionó que sería aún mejor poder trasladar a los pasajeros hasta la ciudad de Nogales, la cual está en la frontera con Estados Unidos.

Fue en la década de los 50 cuando los trenes nombrados “Burro” y “Bala”, de la ruta conocida como Sud Pacífico de México, empezaron a recorrer los mil 425 kilómetros que separan a la capital de Jalisco y a la de Sonora.

Sin embargo, una vez que la empresa pasó a formar parte de Ferrocarriles Nacionales de México, finalmente el servicio de pasajeros quedó extinto debido a los innovadores proyectos que se anunciaban con la prometedora llegada del nuevo siglo, quedando las vías ferroviarias solo en uso para el transporte de carga.

“Podría ser… sí se puede mediante un acuerdo, ampliando la concesión que deben tener también o si no se les puede otorgar también la concesión para trenes de pasajeros, que no sean nada más trenes de carga… Es bueno, es cosa de verlo para que tengan un tren”

Añadió AMLO al hablar sobre los aspectos que serían necesario ajustar entre las diversas entidades de gobierno para que el tren de pasajeros del Pacífico vuelva a funcionar.

Sobre el aprovechamiento de la infraestructura ferroviaria con la que aún se cuenta en la región noroeste de México, Andrés Manuel López Obrador también explicó algunos ajustes que se tendrían que realizar tanto en las vías como en las antiguas estaciones del Tren del Pacífico.

(Para escuchar las declaraciones de AMLO, en el siguiente enlace recorrete a la hora 1 con 12 minutos y 50 segundos)

“Quizá no sea un tren rápido, un tren bala, pero sí un tren que se pueda desplazar a 80, 100, 120 kilómetros por hora. A lo mejor con la misma vía, reforzar puentes y ver lo de las estaciones, porque ya muchas quedaron atrapadas en las ciudades y ahora hay que buscar que las estaciones estén afuera para que no atraviesen las ciudades”

El presidente de México dejó en claro que la reactivación del Tren de Pasajeros del Pacífico no dependería únicamente del Gobierno Federal, pues mencionó que para hacerlo se tendría que recurrir a la iniciativa privada para ver si hubiera alguna persona interesada en el proyecto,

No obstante, dijo que “todo eso se puede lograr” e incluso mencionó que podrían el tema sobre la mesa en próximas reuniones que tendría con empresarios e incluso con dijo que analizaría el caso con Rafael Marín Mollinedo, quien es la persona que actualmente está a cargo de la reactivación del tren de pasajeros del Istmo de Tehuantepec.

“Vamos a ver que se puede hacer en este caso, es cosa de verlo con Rafael Marín, para ver si se explora… Nosotros no queremos iniciar nada que no se vaya a terminar en el sexenio, por todo este tiradero que recibimos y porque no debe de ser, si iniciamos algo lo tenemos que terminar”