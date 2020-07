Tres Directores de Área en el ayuntamiento de Puerto Vallarta positivos en Covid-19

Puerto Vallarta, Jalisco. - En un sólo día a tres funcionarios de primer del Ayuntamiento de Puerto Vallarta se les entregaron los resultados en los que resultaron positivos para Covid-19.

Se trata del director de Servicios Públicos Municipales, Diego Franco, así como el comisario de Seguridad Ciudadana y el oficial Mayor Administrativo, quienes según trascendidos fueron notificados de tener el padeciendo, aunque ninguno de ellos grave.

De los tres funcionarios, el único que dio a conocer a través de su perfil de Facebook la situación fue Diego Franco.

"Buenos días a todos. Quiero compartirles que el día martes me hicieron la prueba de covid 19 ya que me di cuenta que no percibía ni olor ni sabor, el resultado fue positivo más no presentó complicaciones respiratorias, me encuentro en casa ya que mi esposa también dio positivo y estamos cuidando la salud de los niños", compartió el funcionario a través de sus redes sociales.

Asimismo, invitó a la sociedad a cuidarse entre todos y señalando que guardará reposo a fin de volver a trabajar pronto, además de compartir que fueron informados de que a los niños no 'es menos dañino' compartió en el texto Diego Franco.

De los otros dos, se ha informado por fuentes no oficiales del padecimiento, aunque su salud se reporta como estable hasta el momento.

Cabe recordar, que al menos otros dos funcionarios de primer nivel ya habían sido diagnosticados, uno de ellos grave el cual tuvo que ser hospitalizado, se trata del subdirector de Vialidad, así como el ese entonces director de Desarrollo Social, hoy coordinador de Gabinete.

