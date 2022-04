Tres intentos de privación a la libertad a estudiantes de UdeG en una semana; alumnas se manifiestan

Guadalajara, Jalisco.- Tan solo esta semana, fueron registrados tres intentos de privación a la libertad de mujeres estudiantes de la Universidad de Guadalajara, dos en el municipio de Guadalajara y uno en Tlaquepaque.

Estudiantes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara, así como estudiantes de la preparatoria 11 de la UdeG, se manifestaron frente a Rectoría de su centro universitario.

La manifestación terminó en un ‘diálogo’ con autoridades de la universidad, sin embargo, las estudiantes visibilizaron hostilidad ante las denuncias: “Sigue sin darnos una solución (al rector), no se está haciendo nada, todas las chicas que han sido violentadas o acosadas, siguen sus maestros que están en el lugar, denunciamos y nos piden pruebas, es que no nos creen no denunciamos porque no nos sentimos seguras”, mencionó una estudiante.

Además, refirieron que las autoridades durante la reunión, no estaban haciendo caso a las demandas de las estudiantes” [...] tomándose fotos o mofándose de nosotras, nos demuestra demasiado su interés sobre nosotras, que es nula”.

Fiscalía del Estado de Jalisco (FE) confirmó al menos tres denuncias formales, en el primer intento, una estudiante caminaba por el municipio de San Pedro Tlaquepaque hacia su escuela, cuando un hombre la subió a la fuerza a un carro, sin embargo, después de unas calles logró escapar.

En Guadalajara, Jalisco, fue el segundo intento, el cual similar al anterior, otra estudiante también caminaba por la calle y un hombre la tumbó al piso para intentar subirla a un coche, sin embargo, logró resistirse y llegar a su escuela.

En el tercer caso, también en Guadalajara, la estudiante fue arribada por varios sujetos, sin embargo, en este caso, además de mantenerla privada de su libertad, también abusaron sexualmente de ella.