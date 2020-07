Truena Policía Metropolitana de Jalisco 

Zapopan, Jalisco.- ¿Se acuerda de la Policía Metropolitana? El Gobierno del estado de Jalisco y los municipales tampoco. El silencio sobre su estructura, operativos y resultados fue roto por integrantes de la corporación, quienes acusan que se encuentran en el limbo.

Se trata de 63 uniformados de diversos Municipios que en teoría forman un grupo de élite, pero en la práctica pasan horas encerrados en sus instalaciones improvisadas en Tesistán.

Ellos señalaron que viven a medio camino entre un organismo militar y uno policial, porque los uniformados no deben estar al pendiente de sus radios ni atender los llamados del C5, sino sólo seguir lo que diga el titular de la dependencia, Arturo González, o cualquiera de los mandos, también militares retirados.

"No nos permiten acudir a los servicios de apoyo vía radio donde se solicitaba auxilio a los diferentes Municipios, ya que nos decían que C5 ni ningún canal de radio manda sobre la orden de un general", manifestó un integrante del grupo.

A sus instalaciones les falta mobiliario básico, no sólo para considerarse una base policial, sino para considerarse un domicilio habitable, pues no tienen camas, duchas, cocina, ni comedores.

A ellos González les aseguró que desde marzo recibirían un bono de 5 mil pesos, pero no hay recursos y esto les ayudaría para completar los gastos por sus comidas y la gasolina que invierten para llegar hasta Tesistán; algunos van desde El Salto.

"No tenemos uniformes, seguimos laborando prácticamente con los mismos que tenemos desde el Municipio", expuso otro agente.

"La mayoría de nosotros tenemos el armamento más defectuoso que los municipios no quisieron, un cargador con 30 tiros", afirmó otro.

A ellos los capacitaron en la Décimo Quinta Zona Militar, pero no les dieron un documento que lo avale.

"Prácticamente no existe el grupo, no hemos hecho ningún servicio de alto impacto y nadie nos quiere apoyar, ni los Comisarios de los municipios nos están apoyando, somos invisibles", narró otra fuente.

A esto se le suma el trato prepotente, principalmente del tercero al mando, el teniente coronel retirado Eliseo López Medina, quien los insulta y los menosprecia por no ser militares.

La Policía Metropolitana es un Organismo Público Descentralizado formalizado el 3 de septiembre de 2019, conformado por las comisarías de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Juanacatlán, Zapotlanejo e Ixtlahuacán de los Membrillos.

El proyecto fue catalogado por el Gobernador Enrique Alfaro como un paso histórico, porque se coordinarían dichas Policías bajo un mando.

