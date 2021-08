Turistas sin esquema completo de vacunas no podrán bajar de cruceros en Puerto Vallarta, Jalisco

Guadalajara, Jalisco. - El intento de empresas internacionales navieras por reactivar la ruta de cruceros por el Pacífico Mexicano tras cinco meses inactiva por la pandemia causada por el Covid-19, iniciará a partir en agosto y Puerto Vallarta, Jalisco será de los principales destinos, adviritiendo que el turista que no cuente con esquema de vacunación completa, no podrá bajar de los barcos.

Dicha disposición anunciada este lunes por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, es incluso más estricta que la dispuesta por autoridades enfocadas a la prevención de enfermedades infectocontagiosas de Estados Unidos, que permitieron que el tres por ciento der los que embarquen no cuenten con el esquema de vacunación.

“Lo que vamos a establecer con toda claridad es que no podrán bajarse del barco, personas que no estén vacunadas y que además, no pasen las pruebas correspondientes. Si se pueden hacer las cosas bien, el regreso de los cruceros es clave para la reactivación económica de Vallarta, pero primero es la salud”, refirió el mandatario.