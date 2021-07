UAG y sociedad exigen justicia para paramédicos de Jalisco asesinados en Zacatecas

Guadalajara, Jalisco.- El asesinato de dos paramédicos de la Secretaría de Salud de Jalisco en el vecino estado de Zacatecas ha conmocionado a la sociedad y a la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), alma mater en la que estudiaba una de las víctimas.

Fue alrededor de las 23:30 horas del pasado jueves cuando los cuerpos del estudiante de medicina de la UAG, Luis Fernando Montes de Oca Armas, y el chofer de la ambulancia, Octavio Romero Díaz, fueron localizados sin vida en las inmediaciones de la comunidad de La Florida, del municipio de Valparaíso, Zacatecas.

Sus cuerpos fueron ubicados dentro de la ambulancia en la que horas antes habían trasladado desde el Hospital de Huejuquilla El Alto, Jalisco, hasta Fresnillo, Zacatecas, a una embarazada quien tendría complicaciones de salud.

Compañeros señalaron a las autoridades que desde las 20:00 horas esperaban su retorno, sin embargo, se perdió contacto con ellos.

Tras la notificación de su asesinato, compañeros de trabajo, de estudios, familiares y sociedad en general han alzado la voz en Jalisco para exigir justicia para Luis Fernando Montes de Oca Armas y Octavio Romero Díaz.

La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) ha emitido un mensaje en sus redes sociales mediante el cual da el pésame a los familiares de Luis, quien recién había culminado sus estudios en la institución y actualmente realizaba su servicio social en el Hospital de Huejuquilla El Alto.

La casa de estudios también alzó la voz para exigir a las autoridades la pronta captura del o los homicidas, así como paz en la región.

"Lamentamos los hechos de violencia que se han suscitado recientemente y esperamos el apoyo de las autoridades para detener este tipo de situaciones", añadió la UAG en Twitter.

Además de las exigencias de justicia para los paramédicos asesinados en Valparaíso, Zacatecas, también se exigen mejores condiciones de seguridad para quienes actualmente desempeñan esta profesión y realizan su servicio social.

"Ya basta de no garantizar la seguridad a los médicos que se encuentran realizando su servicio social en comunidades remotas y zonas de conflicto entre grupos armados. En nombre de toda la comunidad médica exigimos JUSTICIA PARA LUIS y para todos los médicos pasantes que se encuentran en zonas de alto riesgo"

Publicó en sus redes sociales el ex director de Salud Municipal de Cocula, Esaau Marvim Martínez Gómez.

En respuesta a la publicación que realizó la UAG, hubo quienes pidieron a la institución privada que desista de exigir el servicio social a sus alumnos, quienes pagan una cuota académica para estudiar en la institución.

Criticó Daniel Rocha.

"No solo lo lamenten, actúen, retiren a todos los médicos Pasantes de poblaciones dónde no pueden garantizar su seguridad, si no actúan ustedes son responsables también"