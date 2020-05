UNIBUS Puerto Vallarta sigue sin cumplir

Puerto Vallarta, Jalisco. - A dos años de haberse puesto en circulación de manera oficial, la empresa Transportes Unidos Costa Pacífico S.A. de C.V. y que bajo la razón de UNIBUSPV, brinda el servicio de transporte público en Puerto Vallarta, muchas de las promesas que se dieron en aquel momento no han sido cumplidas hasta la fecha.

Cabe recordar que la empresa entró oficialmente en circulación el pasado día 5 de mayo de 2018, pero ya desde el 19 de abril del mismo año comenzaron a circular las primeras unidades en la ruta Las Juntas, aunque al poco tiempo fueron cambiadas a otras rutas.

A raíz de su implementación se prometió que todas las unidades de transporte serían nuevas y con aire acondicionado; sin embargo, al día de hora varios de los camiones son viejos, incluso algunos han sido pintados para aparentar ser de reciente compra.

La empresa Transportes Unidos Costa Pacífico S.A de C.V., encabezada por Luis Romero, ha venido anunciado una serie de cambios, los cuales los usuarios siguen esperando hasta el día de hoy, algunos de ellos son:

Dotación a todas las unidades de sistema detector de tarjetas de prepago, pero al día de hoy en muchos de los camiones dichos aparatos no sirven, al no poder leer los plásticos.

En ese sentido, se dijo que al momento de pasar de una troncal o una sub troncal y pagar con la tarjeta de prepago, el segundo pasaje tendría un descuento del 50%, incluso se aumentó el precio del pasaje en un 33%, al saltar de $7.50 a $10.00, pero hasta el momento no se hace valida dicha medida.

No habría más carreritas entre choferes; en este momento debido a la contingencia los vehículos sólo llevan los pasajeros que quepan sentados, pero redujeron el número de corridas en horas no pico, por lo que muchas personas tienen que esperar mucho rato para poderse subir.

El 100% de los camiones traerían aire acondicionado, no obstante, muchas de las nuevas unidades resultaron ser hornos rodantes, ya que muchos de ellos tienen muy poca ventilación y resultan mucho más calurosas que las viejas unidades.

Todos los camiones contarían con alcancía electrónica, para que el chofer no tome dinero y se concentre en la conducción del camión, pero muchas de las unidades traen el implemento y otras no, por lo que el pasaje; sobre-todo, los turistas se confunden y al no saber muchos de ellos español, se les complica entender la situación.

Capacitación a los choferes en conducción y servicio de calidad, muchos de los conductores se siguen comportando de manera prepotente con el pasaje, aunque sí ha existido cierta mejoría en el trato de algunos de los choferes.