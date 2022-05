UdeG invita a marcha histórica para exigir 140 mdp a Alfaro; en redes les llueven peticiones y reclamos

Guadalajara, Jalisco.- "Ante el más grande atropello de la historia, UdeG hará la marcha más grande de la historia", es el encabezado de la convocatoria que en redes sociales ha lanzado la Universidad de Guadalajara para salir a las calles de la Perla Tapatía el próximo jueves 26 de mayo para exigir al gobierno de Jalisco un "presupuesto digno".

El personal administrativo y docente, encabezados por Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la Universidad de Guadalajara, exigen al gobierno que encabeza Enrique Alfaro Ramírez que se les haga entrega de 140 millones de pesos que ya habían sido autorizados para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales y que finalmente les fueron negados, atribuyendo el mandatario emesista que estos recursos económicos serían utilizados para resolver otras necesidades del estado.

Pero, como respuesta a la convocatoria, la casa de estudios ha recibido comentarios de apoyo a su exigencia, pero también mensajes de estudiantes y ex alumnos, quienes emiten una serie de peticiones y sugerencias para que la institución educativa mejore: el uso adecuado del dinero, justicia para las alumnas acosadas por sus profesores, acceso a inmuebles, agilidad en los trámites administrativos, entre otras.

Como "arbitraria" ha sido catalogada por parte de los dirigentes de la UdeG la decisión que el Gobierno de Jalisco y a sus reclamos se ha sumado uno nuevo: "el presupuesto aprobado en 2022 para la UdeG, es el más bajo de los últimos 10 años", lo que, dicen, frenaría la creación de nuevos espacios educativos como: el CUTlajomulco, CUTlaquepaque y preparatorias en Tonalá, Guadalajara y Tlajomulco.

DEBATE solicitó mayor información a la UdeG sobre el horario y punto de partida de la marcha, calles por las que pasará y punto en que finalizarán las protestas, sin embargo, el departamento de prensa de la casa de estudios dijo que estos datos se darán a conocer hasta en días próximos en sus redes sociales, por lo que invitan a la población interesada en la marcha a mantenerse atentos a ellas.

Te sugerimos leer:

Llueven reclamos a la UdeG tras convocar a marcha histórica

Con el llamado que la UdeG hace a docentes, personal administrativos, alumnos, egresados y la población en general intentan romper récord de asistencia en su marcha, sin embargo, esta convocatoria no ha sido bien vista por todos en redes sociales. Algunos usuarios han cuestionado y emitido reclamos a la casa de estudio, de los cuales te dejamos unos a continuación:

"¿Para qué quieren construir su museo si ni siquiera han acabado la escuela de artes desde hace tres años? ... Nos usan para sus manifestaciones, pero no podemos usar el conjunto Santander para hacer presentaciones, no tenemos derecho a nada los estudiantes", escribió Dorina, alumna de la UdeG. Iván Navarro, ex alumnos de la casa de estudios, añadió: "Acarreo y utilización del estudiantado para generar presión hacia el gobierno utilizándolos como carne de cañón y lograr los fines corporativistas de los negocios de quienes manejan la universidad; hay cosas que no cambian".

A sus comentarios se sumaron el de Adrian Ortega, quien sugirió "luchen y marchen por una preparación académica de excelencia, mejores docentes, salarios justos para ellos, transporte universitario CUCBA, seguridad para las alumnas, identificar a los maestros y personal que acosa sexualmente a ellas y despedirlos, etc, etc".

Algunos de los otros mensajes que usuarios de redes sociales han emitodo a la UdeG como respuesta a la convocatoria a su marcha histórica en defensa del presupuesto. (Captura)

Respecto a las mejoras educativas que debería hacer la casa de estudios los usuarios de Facebook postearon: "Autonomía sería utilizar el presupuesto para rebajar las cuotas obligatorias de los centros regionales", reviró S.C. Torres, mientras que Jesús Reynoso añadió: "A mí me gustaría una marcha para que los trámites de titulación duraran menos tiempo, 3 años y contando...".

También se emitieron críticas sobre el uso que hacen algunas autoridades de la UdeG. "Primero (hagan) una auditoría para ver cómo se ejerce el presupuesto, si realmente se da prioridad a la calidad educativa", escribió Liliana Malta. Por su parte, Natalia Durán añadió: "Tal vez si sus dinosaurios favoritos no gastaran tanto en viáticos, viajes al extranjero y galletitas en sus divisiones tendrían más dinero".