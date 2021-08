UdeG pide a 140 mil jaliscienses enviar carta a Alfaro en defensa del Nuevo Hospital de Tonalá

Guadalajara, Jalisco.- "Bajo protesta" es como desde hoy laboran los dos Hospitales Civiles y la Universidad de Guadalajara (UdeG) luego de que el Gobierno de Jalisco les anunciara que no hay recursos suficiente para la casa de estudios, que proyectaba la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, ni para la construcción del Nuevo Hospital de Oriente, que se ubicaría en el municipio de Tonalá.

"¿Le van a tener que quitar a la Universidad (de Guadalajara) 140 millones (de pesos) después de 11 mil millones que el estado va a ejercer este año y de los cuales 5 mil al día de hoy no se han gastado?", cuestionó Villanueva Lomelí este medio día en una rueda de prensa a la que convocó para hablar de las acciones sociales y legales que tomarán en defensa de los hospitales y casa de estudios, ambos considerados hermanos.

Ante ello, el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, ha emitido una carta al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en la que le pide hacer uso de los 5 mil millones de pesos que aún le quedan disponibles para invertir en obra hospitalaria y esto evite quitar dinero público a la institución educativa para redestinarlo al sector salud.

Con la finalidad de que avance tanto la construcción del Museo de Ciencias Ambientales y el Nuevo Hospital de Oriente el rector convoca a 140 mil jaliscienses a replicar la carta que él enviará al gobernador de Jalisco.

El texto que se puede leer en la misiva que hoy firmó se puede leer:

"Yo__________ considero que la salud y la educación son derechos humanos irrenunciables. Las y los ciudadanos no tenemos por qué elegir entre uno u otro. Menos cuando se trata de proyectos que traerán grandes beneficios con los que se cuidará la salud de los jaliscienses y, además, se generarán proyectos para la educación y la protección del medio ambiente".

En su discurso, el rector de la UdeG resaltó que "esta es la administración que más deuda le ha metido a Jalisco en toda su historia", la cual el año pasado pasó de 4 mil 800 a más de 11 mil millones de pesos bajo la excusa de que el recurso público sería destinado al sector salud para combatir la pandemia del Covid-19 en Jalisco, sin embargo, lamentó que hoy el gobierno de Enrique Alfaro se niega a invertir parte de este dinero en la construcción del Nuevo Hospital de Oriente.

En reclamo a dicha acción la carta añade.

"El Gobierno de Jalisco adquirió una deuda por 6,200 millones de pesos para afrontar la pandemia, deuda que se pagará con mis impuestos y generará intereses por más de 10 mil millones de pesos. Como ciudadanas y ciudadanos, tenemos el derecho de decidir en qué se invierten los recursos públicos, por lo tanto, pido al Gobierno del Estado que tome los 140 millones de pesos que se necesitan para el Hospital Civil de Tonalá de la deuda para hacer frente a la pandemia.

A través de esta carta, expreso todo mi apoyo a la construcción del Hospital Civil de Tonalá, al Museo de Ciencias Ambientales, y a la vez, exijo respeto al presupuesto y a la autonomía de la Universidad de Guadalajara".

Ricardo Villanueva Lomelí, quien también forma parte de la Mesa de Salud de Jalisco, resaltó el apoyo incondicional que ha UdeG y sus dos Hospitales Civiles han brindado a lo largo de la pandemia a la población y al propio Gobierno de Jalisco al brindarle orientación científica sobre cómo combatir la pandemia.

"Lo que esperamos es que acepte razones, que acepte argumentos... (El gobierno de Enrique Alfaro) se anunció como el gobierno ciudadano, pues yo espero que siga en esa congruencia"

Reclamó el rector de la UdeG y aclaro que aclaró que de momento no se convocará a marchas debido a que Jalisco hoy está en color rojo semáforo epidemiológico, sin embargo, no descartan realizarlas en un futuro si esta petición no es resuelta satisfactoriamente.

Mientras tanto, dijo que la UdeG se abocarán a tomar las acciones legales pertinentes y espera que 140 mil jaliscienses decidan replicar la misiva que la UdeG, el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y el Hospital Civil Hospital Civil firmarán y hará llegar hoy al gobernador de Jalisco.

Las misivas los ciudadanos las podrán llevas a los centros educativos de la UdeG y de ahí serán llevadas a Enrique Alfaro.