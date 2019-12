Un exsecretario de salud se ampara y otro reparte culpas

Guadalajara, México.- En Jalisco ya son dos los exsecretarios de salud que son investigados por irregularidades durante su administración y mientras uno tramita un nuevo amparo para tampoco ser detenido en Nayarit otro reparte culpas en tierras tapatías.

Desde hace meses, se ha invistigado a Antonio Cruces Mada por de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones en 2014, cuando era el titular del Seguro Popular, y ayer se sumó a la lista Jaime Agustín González Álvarez, y otros tres ex funcionarios de la dependencia por haber contratado un servicio de asesoría de forma irregular.

Aunque acepta haber firmado la contratación presuntamente irregular de una empresa de asesoría, cuando fungió como Secretario de Salud en la pasada Administración, Jaime Agustín González Álvarez señaló que el proceso de asignación pasó por varias manos antes de recibir el visto bueno.

El ex funcionario dijo que, a pesar de que la empresa contratada no formaba parte del Padrón de Contratistas, la irregularidad en todo caso sería administrativa, no penal, por lo que sí es posible solventarla para luego buscar la desvinculación a proceso.

"Sí lo firmé, lo firmé en la parte final, lo reitero, tuvo que haber pasado por aproximadamente ocho pasos previos para que yo firmara. Estos ocho pasos previos tenían que ser validados por gente que tenía una delegación y una responsabilidad de acuerdo con el artículo número 10 de creación del OPD Servicios de Salud Jalisco", dijo González Álvarez.

Por lo anterior, además de vincularse proceso a González Álvarez por el delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, previstos en el artículo 152 del Código Penal del Estado de Jalisco, la culpa se extendió a José Luis López Maldonado, ex director general de Administración, y a Luis Daniel Meraz Rosales, ex director de planeación.

Cruces Mada suma un amparo más

En lo que respecta al ex secretario de salud Antonio Cruces Mada, este sigue haciendo uso de los amparos para no caer preso, ahora incluso fuera del estado de Jalisco.

Según datos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en las últimas semanas, el ex titular de la Secretaría de Salud ha promovido por lo menos tres juicios de garantías en los juzgados de Distrito de Nayarit.

Cruces Mada ya enfrenta una vinculación a proceso por el delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones, debido a la contratación irregular de un despacho contable por 6.2 millones, en 2014 cuando era encargado del Seguro Popular en Jalisco.

Pero, actualmente el imputado cuenta con protección contra todos los jueces del sistema acusatorio oral de Jalisco, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, así como autoridades de la entidad vecina, que supuestamente pretenden privarlo de su libertad.

En el listado se incluyen a más de 50 entes como posibles responsables de alguna violación. Los órganos jurisdiccionales admitieron los casos y ya concedieron suspensiones provisionales amplias para que no se ejecute ninguna orden de aprehensión ni podrá dictarse prisión preventiva en su contra.

En total, el ex funcionario sumaría 20 Amparos presentados tan sólo en 2019. El juez de la causa le impuso resguardo domiciliario, restringido por los Amparos.

El Fiscal Anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, advirtió que combatirán esos fallos e incluso presentarían quejas ante el CJF porque los jueces federales habrían incurrido en excesos.