¿Un fraude? Asistentes de la exposición inmersiva de Van Gogh en Guadalajara se quejan en redes

Guadalajara, Jalisco.- “¿Se traen unos proyectores y tablaroca desde Bélgica?” Después de que organizadores de Van Gogh The Immersive Experience reagendaran al menos dos veces la exposición, por fin llegó a Plaza Patria en Guadalajara, Jalisco.

La sorpresa para muchas y muchos, fue que en realidad no es la exposición de Immersive Van Gogh Exhibit creada por el italiano Massimiliano Siccardi que se ha expuesto internacionalmente.

Organizadores de la exposición internacional resaltaron que aún no salen los boletos de preventa para la exhibición, por lo que invitan a las y los usuarios a registrarse para ser avisados cuando comience la venta.

Además, desde la cuenta de instagram @vangoghalivemx, publicaron una imagen donde aclaran que la experiencia multisensorial de Van Gogh Alive Mx solamente se ha presentado en Toluca y en la Ciudad de México.

Incluso desde Facebook la página Van Gogh Guadalajara recibió reclamos en una de sus publicaciones, pues las y los asistentes de la exhibición que está en Plaza Patria piensan que es la misma.

“Nuestros boletos para Immersive Van Gogh Guadalajara aún no salen a la venta. Existen dos exhibiciones diferentes, producidas por empresas diferentes. La exhibición Van Gogh: The Immersive Experience no está afiliada con nosotros”.

Por lo que las personas están optando por pedir el reembolso, sin embargo, muchos de quienes ya asistieron, están decepcionados, se quejan por no tener aire acondicionado, proyectores que no funcionan e incluso reclaman que la empresa ha cancelado funciones el mismo día.

Immersive Van Gogh Exhibition ha estado presente en distintas ciudades alrededor del mundo, entre ellas Nueva York, Toronto y París, donde recibieron 2 millones de visitantes. Aún no anuncian fecha para Guadalajara, Jalisco, pero te puedes registrar en: vangoghguadalajara.com