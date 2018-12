Un mal diagnóstico empeoro la salud de Jesús,desea una vida normal

Guadalajara, México.- Gerardo de Jesús Miranda Carrillo, de 14 años, cursa tercero de secundaria, y trata de llevar una vida lo más normal posible pese a que tiene una malformación en las costillas.

Gerardo de Jesús Miranda. Foto Reforma

Cuando Gerardo nació a Norma Carrillo, madre del menor los médicos le dijeron que era normal que el tórax de su hijo se viera diferente, y que no le generaría problemas, pero no fue así.

"Desde que nació tuvo malformación de pecho, pero me dijeron que él podía hacer su vida normal; hace unos meses se me puso mal, pero su doctor me dijo que no tenía nada que ver su condición", describe.

No convencida del diagnóstico, Norma decidió pedir una segunda opinión, por lo que llevó a Gerardo de Jesús, al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, donde le dijeron que su malformación se había agravado tanto que sus costillas estaban presionando sus pulmones y el corazón.

"Él siente una fuerte opresión en el pecho, dice que es como si tuviera un costal pesado sobre su pecho, se empieza a marear, se me desvanece y no puede ni hablar", afirma.

El cardiólogo que lo atiende le ha dicho a su madre que es urgente operarlo para colocarle dos barras, pero el problema es el costo de éstas, pues suman casi 70 mil pesos.

El padre de Gerardo es carpintero, tiene dos hermanos, y su madre se dedica al hogar. Viven en la Colonia Miramar, en Zapopan.

Con mucho esfuerzo han podido reunir 18 mil pesos, pero son insuficientes. Han solicitado apoyo en varias instituciones pero debido al reciente cambio de Administración estatal, y cierre de año, en ningún lugar los han apoyado.

El menor trata de llevar una vida lo más normal posible, pero sufre crisis recurrentes que le causan dificultad para respirar.

La cirugía estaba programada para la semana pasada, pero por falta de recurso se tuvo que reprogramar para el próximo 8 de enero. Ante la desesperación, Norma pide ayuda para reunir el monto. Usted puede ayudarles.

Gerardo tiene una malformación de nacimiento en las costillas; hoy le está oprimiendo los pulmones y le cuesta respirar.

Si le interesa ayudar a Gerardo comuníquese a Galilea 2000, al teléfono 3613-2496, o deposite a la cuenta, especificando a quién quiere beneficiar.

Galilea 2000, AC

Banco: BBVA Bancomer

Cuenta: 0197096011

Clabe: 01232000197096011-2