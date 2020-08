Una familia narra como es la escuela en casa... ¡con 8 niños!

Guadalajara.- La alarma suena a las 6:00 horas y el trajín empieza en la casa de los Gallegos Aguirre. El agobio del regreso a clases a distancia que experimentaron miles de hogares en México se multiplica para Joaquín y Érica: con siete hijos estudiantes y una bebé de cinco meses.

Desayunan temprano, se ponen los uniformes, toman sus sillas y entran a la escuela... en el comedor, la sala, jardín o el estudio de su casa, en Zapopan, Jalisco

Desde segundo de preescolar hasta segundo de secundaria, entre los 3 y 12 años de edad, los cuatro varones y tres niñas -de dos colegios y un kínder distintos- se conectan a sus aulas virtuales con la conexión a Internet compartida.

"Ser una familia numerosa en estas circunstancias ha sido una bendición porque estamos más unidos, dentro de todo lo malo o lo caótico que puede ser; nos ha ayudado a reinventarnos, a ser todavía más organizados y darnos cuenta de que nos apoyarnos y todos tienen que ayudar para salir adelante y sobreponerse. Ha sido un gran aprendizaje", dijo Érica Aguirre, quien tiene que "danzar" de un lado a otro para supervisar, mientras sostiene a la más pequeña en brazos.

Ella además encuentra tiempo y energía como maestra en Antropología y Filosofía en la Universidad Panamericana.

Niños durante un día de clases en linea.

Con la nueva dinámica desempolvaron dispositivos o pidieron prestados algunos a parientes y amigos para que todos contaran con los nuevos "útiles escolares": los celulares, tabletas y computadoras portátiles; la TV no ha sido necesaria.

"No planeas una familia grande y mucha gente se asusta. Cualquier papá sabe que no hay dinero que alcance, pero todos hemos aprendido a administrarnos, a programar gastos para que no falte lo básico y hacemos un buen equipo", contó Joaquín Gallegos, quien combina trabajos como abogado, asesor legal y vendedor de seguros. Con información de Juan Carlos Villeda Puerta/Reforma.

