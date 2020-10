Guadalajara, Jalisco. - Mediante una rueda de prensa la Universidad de Guadalajara (UdeG), informó sobre las afectacciones que generará el recorte federal al presupuesto para las instituciones educativos, además de señalar que se retiraran los fondos extraordinarios que brindaban un apoyo de gran impacto en la Casa de Estudios.

La UdeG solicita al Gobierno Federal que se brinde un presupuesto digno para la educación superior, así como que vuelvan los recursos de fondos extraordinarios y los recursos para estímulos a docentes que cumplen con los requisitos de la convocatoria puedan ser garantizados, asimismo se resaltó que estos no sean considerados inflexible para cada profesor sin que tengan que estar sujetos a los cambios del presupuesto.

Fue el Rector General de la Casa de Estudio, Ricardo Villanueva Lomelí, quien señaló lo anterior, además de resaltar la desaparición de los fondos, en conjunto con la reducción del presupuesto, agregó que ambas acciones significan un golpe muy fuerte para la educación, dado que las instituciones han sufrido reducciones sistemáticas en los últimos años; lo que se traduce como un embate contra la educación superior del país, por lo que la Universidad señaló continuará con la batalla, además de no descartar manifestaciones de parte de la comunidad universitaria para exigir las demandas de apoyo.

“Este es el golpe más grande que ha habido al presupuesto de la educación en la historia de México. De seguir tratando a las universidades como instituciones del viejo régimen, la afectación es para todos los jóvenes de México, la afectación es para el futuro de este país, atenta contra el factor de movilidad social (la educación universitaria) que será el que reducirá la desigualdad más importante en este país”, señaló el Rector de la UdeG.

El Rector señaló que la extinción de 10 de los 11 fondos extraordinarios brindados por la federación se traduce a la reducción más grande al presupuesto que se ha hecho para la educación el el país, siendo un golpe de 6 mil 777 millones de pesos que ya no serán invertidos en la educación media superior pública del país.

“Con esta reducción, en lugar de aspirar a la meta que esta misma administración se planteó para que, 50 por ciento de los jóvenes mexicanos tengan acceso a la universidad (más de 1 millón de nuevos espacios); por el contrario, el porcentaje de absorción de las universidades públicas del país se verá reducido”, denunció el funcionario.

De acuerdo a la información presentada por el funcionario, algunas de las áreas que se podrán ver afectadas ante la desaparición de los fondos extraordinarios serían;

Estímulos a docentes

Desarrollo científico

Infraestructura

Equipamiento

Tecnología

Becas para docentes y estudiantes

Movilidad para docentes y estudiantes

Reconociemiento a la plantilla

Fondo de pensiones

Desarrollo cultural

Nuevos programas educativos

Publicaciones y divulgación, entre otros

“Hasta ahora, el impacto más sensible para nuestra Universidad es la reducción del programa de estímulos para nuestros profesores y la extinción del Fondo U040 en el presupuesto 2021. Lo que inició como un Programa de Estímulos a la Calidad Docente de la SEP, con el tiempo se ha convertido, por parte de la Secretaría de Hacienda, en un esquema de salario condicionado y estamos a punto de pasar, en 2021, a que se materialice como un programa de reducción salarial”, agregó Villanueva Lomelí.

El Rector señaló que el programa tiene una carencia de 70.5 millones de pesos que derivan del nulo crecimiento presupuestal en el U006; prohibición de la Secretaría de Educación Pública (SEP) el cual integra el U004 al Proesde, además de la incorporación de 151 nuevos beneficiarios.

También resaltó que el golpe de los ingresos para los docentes es algo ‘inadmisible’ por lo que las autoridades universitarias continuarán peleando en conjunto con las instituciones de educación superior públicas, señalando que es una acción que ‘los universitarios no lo podemos permitir’

Ante este panorama, informó que la Comisión de Hacienda de la Universidad ya autorizó, para este año, redireccionar 43 millones de pesos, recurso proveniente de economías generadas en el gasto de operación, principalmente por el bajo consumo de luz y la cancelación de las convocatorias de movilidad para estudiantes y docentes debido a la pandemia, pero no hay certeza de contar con los recursos para 2021.

“Con este esfuerzo completamos 100 por ciento de los 629 millones de pesos que se requieren para el programa de estímulos 2020. Sin embargo, al no permitirnos, la federación, suma el fondo U040 con el U006, nos vemos obligados a aplicar la cláusula de ajuste establecida en el artículo 8 del reglamento de estímulos; por lo tanto habrá mil 085 profesores que saldrán beneficiados en dos convocatorias y recibirán un monto mayor que el año anterior y mil 900 docentes que únicamente recibirán los estímulos de una sola convocatoria, pero disminuidos por la cláusula de ajuste, en alrededor de 4.5% de sus ingresos” señaló el rector.

Villanueva recordó que el objetivo del programa de estímulos es para que las universidades cada vez tengan más profesores con un perfil deseable y se mejore el desempeño de parte de los docentes, señaló que la Casa de Estudios es la universidad pública del estado que tiene los mejores indicadores de calidad a nivel nacional, al mismo tiempo la coloca como la más afectada por el recorte.

“Tan sólo en los últimos cinco años, el poder adquisitivo del salario de nuestro personal se ha reducido 29 por ciento. La realidad es que ni la suma del sueldo base, más los estímulos, lograría compensar la pérdida del poder adquisitivo de los docentes, y aún así disminuyen y desaparecen los fondos para este fin”, declaró.

Asimismo, señaló que para poder mantener el mismo nivel que se tuvo en 2015, el presupuesto para el próximo año destinado para la Universidad de Guadalajara debería ser de 13 mil 232 millones de pesos, sin embargo, la iniciativa solo proyecta 12 mil 558 millones.

“La realidad es que el presupuesto de las universidades no ha crecido en los últimos cinco años; al contrario, el presupuesto para la Universidad se vería reducido en 674 millones menos para 2021. A este escenario adverso debemos agregar la extinción de casi todos los fondos extraordinarios, que representan otro golpe de mil 423 millones menos al año para crecimiento de matrícula, estímulos a docentes, investigación, becas e infraestructura, entre otros conceptos”, señaló el Rector General de la UdeG.

Por su parte los recursos federales y estatales que son destinados para el aumento salarial de los docentes, señaló que no han llegado por lo que se convierte en otra problemática la cual esperan no haya que enfrentar porque se traduciría en otra crisis financiera para enfrentar el mismo año

“La UdeG, con sus flujos, ha estado pagando el incremento salarial al que tienen derecho todos los trabajadores, pero ya vimos que eso es insuficiente, y aún así no ha llegado. El recurso para el incremento salarial que ya estamos pagando para profesores, la Universidad no lo ha recibido, son 250 millones de pesos que, en caso de que no llegaran, sí nos colapsaría el cierre de este ejercicio fiscal”, señaló Ricardo Villanueva.