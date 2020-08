Urgen reactivación; preocupa contagio en Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- Mientras industriales y hoteleros demandan continuar con la agenda de reactivación en Jalisco, especialistas piden atenerse a criterios claros para la reapertura.

Ayer, la Expo Guadalajara anunció la reactivación de actividades tras cinco meses sin exposiciones, con la celebración de Intermoda en septiembre.

Gustavo Staufert, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones (Ofvc), dijo en la presentación que los hoteleros han pedido incrementar la capacidad de operación al 50 por ciento, y no al 25 por ciento como actualmente, ante la demanda de húespedes y la oportunidad de atraer visitantes por la primera convención.

En tanto, el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Rubén Masayi González Uyeda, exhortó a retomar la agenda industrial previa a la pandemia para impulsar la competitividad de la entidad.

"Hasta este momento, el tema del Covid-19 ha ocupado la totalidad de la agenda", indicó. "Sin embargo, exhortamos a que se retome la agenda industrial promovida desde antes de la pandemia, asuntos que deben ser considerados para impulsar la competitividad y desarrollo de Jalisco".

Víctor Manuel González Romero, ex Rector de la UdeG y ex Secretario de Planeación estatal, consideró que la reactivación económica en Jalisco no debe medirse con los indicadores del botón de emergencia -saturación al 50 por ciento del sistema hospitalario y tasa de 400 casos por millón de habitantes en incidencia semanal-, sino por un semáforo adecuado al Estado, y a cada zona.

"Faltan criterios, estamos viviendo algo muy complicado, algo que no nos había pasado, es importantísimo que el Gobierno las bases para tomar decisiones e indicar a la ciudadanía qué hacer", indicó.

Hasta ayer, Jalisco sumaba 37 mil 232 casos confirmados por la SSJ, 3,188 activos, y mil 880 muertes.

Estephany de la Cruz, Fernanda Tapia y Fernanda Carapia

