Usurpación de profesión, delito cometido por Juan José Frangie, candidato a alcalde de Zapopan

Guadalajara, Jalisco.- El usurpar una carrera profesional ha puesto en el ojo del huracán a algunos funcionarios de Jalisco y el caso más reciente ha caído sobre el candidato de Movimiento Ciudadano a alcalde de Zapopan, Juan José Frangie.

El empresario y político habría incurrido en el delito de usurpación de profesión, tipificado en el Código Penal de Jalisco, al haber firmado documentos oficiales bajo el título de licenciado, cuando sus estudios profesionales no están concluidos.

Como castigo a este delito, cualquier persona podría ser acreedor a una sanción de hasta tres años de prisión y una multa económica de entre 8 mil 962 y 26 mil 886 pesos.

Juan José Frangie habría iniciado sus estudios profesionales en Administración de Empresas en la Universidad Panamericana de la ciudad de Guadalajara, sin embargo, estos se vieron truncados lo que impidió que obtuviera su título profesional como licenciado.

Al ser cuestionado al respecto, el hoy candidato a alcalde de Zapopan respondió que efectivamente no contaba con un título universitario y resaltó "no es pecado". Asimismo, añadió que cuenta con otros estudios y una gran experiencia laboral.

Sobre que el 1 de octubre del 2018 haya firmado el acta de entrega recepción de la Jefatura de Gabinete de Zapopan bajo el título de licenciado, el emecista dijo que esto se podría haber tratado por una equivocación no intencionada.

"Nunca me he ostentado como licenciado ni he firmado como licenciado... Firma uno tantos papeles... lo que sí les puedo decir es que el 99 por ciento (de los documentos) no dice licenciado, podría haber habido un error (...), en alguno pudo ser, no puede uno estar checando totalmente"