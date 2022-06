VIDEO: Casas subterránea y en árboles: jardinero construye hogares debajo de camellones en Jalisco

Zapopan, Jalisco.- Casas subterráneas y en árboles es lo que construye un jardinero llamado Jorge, quien fue viralizado por Daniel mediante videos en TikTok donde muestra dentro de las casas.

Daniel muestra en varios videos una calle con camellón común y corriente del municipio de Zapopan, donde muestra que Jorge crea casas subterráneas, por lo que comienza a buscarlas y entrar a ellas.

“Su casa del árbol, casa subterránea, y que está haciendo otra casa, son tres casas las que tiene [...] ni te imaginas que aquí hay una casa, la gente pasa y no se imagina aquí una casa”, explica Daniel.

Al interior del hogar subterráneo, muestra los trabajos que Jorge aún está realizando, pues aún hay palas pero asegura que ya mide un metro y medio de altura entre el suelo y el “techo” de su hogar.

Posteriormente muestra su casita del árbol, la cual no se encuentra en un patio si no en el mismo camellón donde realizó la subterránea. Cuadros, plantas y libros adornan su hogar hasta separado por cuartos.

Mientras Jorge entraba a su casa a sentarse en su banca con un atardecer, explicó en los videos que tiene cuatro casas, pero había tenido una más la cual fue destruida por quejas de vecinos.

“(La casa subterránea) Ha de llevar unos cuatro cinco meses pero no me he metido mucho de lleno en esa casa [...] (La casa del árbol) me tomó tres meses pero ya van a ser dos años de que se hizo y hasta la fecha sigo trabajando en ella, podando, dándole forma a las ventanas”.

Jorge aseguró que lleva dos años viviendo en la casa “principal”, mientras que lleva trabajando como jardinero siete años y agregó que tiene planes “chidos” para su casa subterránea, la cual será pública: “algo chido que tenga su alberquita, su área de descanso”.

Los videos se encuentran en TikTok con el usuario @danielgtzoficial