VIDEO: “Lady Prole”, Servidora de la Nación se niega a vacunar a adulto mayor en Vallarta

Puerto Vallarta, Jalisco. - Algunas semanas después de que iniciara la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 en México, el biológico se ha aplicado al personal de salud y los adultos mayores de 60 años, siendo estos dos sectores los que corresponden al Plan Nacional de Vacunación contra el virus, sin embargo, algunas no son buenas noticias, como la politización de las dosis, o los funcionarios que han saltado la línea prioritaria.

En el caso de la región de la costa de Jalisco, se registró un hecho que se volvió viral en las redes sociales; en donde una presunta Servidora de la Nación le negó la aplicación de la vacuna a una mujer perteneciente a la tercera edad, por lo que fue apodada “Lady Prole”.

De acuerdo al video que circula en las redes sociales, el hecho se registró en la clínica 179 del Instituto Méxicano de la Seguridad Social (IMSS), ubicado en la ciudad de Puerto Vallarta, el destino turístico del país, en donde los visitantes han aprovechado para aplicarse la dosis, por lo que aparentemente la servidora negó el biológico a la señora.

En la grabación se puede ver como mientras revisaba la identificación de las personas, la funcionaria le dice a una mujer de la tercera edad que no la puede pasar a vacunar, porque al hacerlo debería pasar a "los ricos", y dejaría sin vacuna a 'la prole'.

“Si la paso a usted voy a tener que pasar a todos los ricos que mandan aquí por contacto. Si yo la paso a usted, le roba la vacuna a la prole a nosotros que no tenemos”, señaló la joven durante la grabación que realizó otra persona que se encontraba detrás de la mujer a la que no le permitieron la aplicación de la dosis.

Ante la situación la joven fue apodada como #LadyProle, y el video comenzó a circular por las redes sociales, en donde los usuarios comentaban que los Servidores de la Nación no deben aplicar la vacuna contra el Covid-19, asimismo, algunos señalaban que a Puerto Vallarta han acudido personas de otros municipios para saltarse la fila y acceder al biológico.

"La “servidora de la Nación” apodada como #LadyProle, hizo lo correcto de manera incorrecta. Sí hay que respetar los tiempos y protocolos en la distribución de las vacunas y que esta se haga de forma ordenada. Pero su forma de expresarlo y su actitud, son lamentables", comentó una usuaria de Twitter.

"¿Por qué aguantan a gente resentida y prepotente como esta Servidora de la 4T, humanos? Ustedes no están mendigando nada, están exigiendo un derecho ¡por el que pagan!", agregó otro usuario en sus redes, agregando el video de la funcionaria.

#LadyProleVallarta es la "coordinadora" de Bienestar en la clinica #179 del IMSS en #PuertoVallarta , negó a adultos mayores la vacuna: "Si yo la paso a Usted voy a tener que pasar a todos los ricos que mandan aquí por contactos”, rematando que "las vacunas son para la prole". pic.twitter.com/V2m9J2XX8G — Fabio Caricaturista (@Fabiocarton) March 1, 2021

Aplican vacunas a todos los adultos mayores del estado en Cihuatlán

En una entrevista que realizó el Debate a personal del Centro Médico de Occidente, compartieron que al no ser personal de primera línea de batalla contra el Covid-19, ellos no estaban siendo contemplados para la aplicación del biológico, siendo que aun así se encontraban en riesgo de contagio, sin embargo, denunciaron que en municipio de Cihuatlán aplican las vacunas a todos los adultos mayores sin importar si no vivían en la entidad.

Señalaron que en el municipio de Cihuatlán una de las primeras entidades de Jalisco que recibieron el biológico contra el Covid-19 para la aplicación de las dosis a los adultos mayores de los 60 años; el personal del sector salud resaltó que ahí estaban acudiendo las personas adultas de todos los municipios del estado para acceder a la aplicación de la vacuna.

El personal de salud que atiende el área de pediatría señaló que ellos se encuentran en riesgo de contagio debido a que realizan consulta externa, aceptando niños que vienen de cualquier parte del país, por lo que eso puede mantenerlas en riesgo, así como que no cuentan con el equipo de protección necesario para atender a los pacientes, así como tampoco estaban siendo contemplados para ser inmunizados.