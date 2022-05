VIDEO: ‘No lo noqueó de puro milagro’: tapatíos opinan sobre derrota del Canelo

Guadalajara, Jalisco.- El equipo DEBATE le preguntó a los tapatíos que caminaban en el Parque Revolución, mejor conocido como Parque Rojo sobre la derrota del Canelo Álvarez en su pelea de ayer:

Josué contestó que su derrota sí fue justa: “no metió las manos, la verdad le ganaron justamente, como es”, mientras que Carlos Enrique explicó que ‘no traía nada’: le faltaba condición, y ya como en el quinto round ya jalaba aire y ya no era la misma potencia que tenía antes, yo creo que verdaderamente ahora sí perdió”.

Para Alejandro, Daniel y Jorge, su derrota fue justa, ya que su contrincante de nacionalidad rusa fue superior: “me pareció que el ruso era más bueno que él en cuanto a su técnica”, explicaron.

Lee más: "¡Viva México!" Ucranianos se manifiestan por la guerra en su país desde Guadalajara

Para Mario Fabián ex boxeador, su derrota fue justa porque considera que el ego del jalisciense le ganó: “el ruso tenía más sparring se movía mejor y el error que tuvo el canelo es el ego, siempre mata al boxeador”.

Además agregó el momento en el que el ruso lo tenía contra las cuerdas: “el ruso lo estaba castigando, no se defendía [...] en la pelea el ruso conectó mejor. Le dieron toda su mandarina en gajos y fue justo. Es como si estuviera peleando un Pacquiao VS Márquez y el ruso era Márquez, no lo noqueó de puro milagro”.

Para Franciso y Omar, padre e hijo, también fue justa su derrota por la poca preparación del boxeador: lo bailaron bien sabroso, por su falta de preparación y confianza, creía que iba a ganar y que lo iban a beneficiar, y esa no es su división ni su peso”.

José de Jesús y Miriam opinaron que a pesar de sí haber sido justa su derrota, es parte del deporte: “es parte del deporte ganar y perder, no es como si fue justo o no, yo creo que se presentó y fue algo que simplemente pasó”.

Sin embargo, hubo también quienes opinaron que esperaban mucho más: “no nos la esperábamos todo el mundo, como que vimos que se confió, como que creyó que la tenía fácil [...] todo México esperaba un triunfo de él. Todos los golpes le entraban por todos lados, lo traían como perilla de box, ahora no se le vio que pelea diferente”.

Lee más: Familiares de personas desaparecidas realizan plantón frente a La Minerva

Sin embargo, la mayoría de las personas que participaron en el sondeo, ofrecieron palabras de aliento para el jalisciense, el cual DEBATE recopiló en el siguiente video: