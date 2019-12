VIDEOS: Feministas protestan y queman libros en la FIL Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- El himno de protesta feminista "Un violador en tu camino" llegó a la edición 33 de Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara acompañado de la quema de algunos libros homofóbicos que les fueron entregados a algunas de las 300 mujeres que a unisono exigieron justicia para Ana Daniela Vega González, quien fuera alumna de la Univerdidad de Guadalajara antes de ser asesinada.

La presencia del grupo feminista en la FIL se prolongó por más de tres horas, lo que permitió que en al menos cuatro veces replicaran el himono surgido este año en Chile y que se ha propagado a nivel mundial en defensa de los derechos humanos y la no violencia contra las mujeres.

El primer performance se realizó alrededor de las 18:00 horas de ayer en la explanada de la Expo Guadalajara, instalación que alberga la FIL y que se ubica en los cruces de Mariano Otero y Las Rosas.

Además de su distititivo pañuelo verde y benda en los ojos, las chicas también portaban algunas pancartas en las que se leía: "Culpabilizar a la víctima de acoso, violación o feminicidio es premiar al agresor".

El segundo performanse tuvo lugar minutos más tarde justo en el pasillo que dive el área de libros nacionales de los internacionales, ya dentro de la FIL, espacio al cual ingresaron sin ningún contratiempo.

Cerca de las 19;30 horas, las jóvenes procedioron a buscar al rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, para exigirle justicia en torno al asesinato de quien fuera alumna de la institución.

Cerca de 300 mujeres acudieron anoche a la edición 33 de la FIL Gudalajara para protestar en contra de la violencia hacia la mujer y en diversas ocasiones entonaron el popular himno chileno "Un violador en tu camino". Foto: EFE

Villanueva Lomelí no fue ubicado en el stand de su casa de estudios, sin embargo fue localizado en el de la Univerdidad de Guanajuato, en donde presenció la protesta de las feministas quienes añadieron al himno "Un violador en tu camino" la frase "El macho violador también es profesor".

Finalmente, el contingente marchó hasta un stand en donde vendían libros religiosos y enfocados a las terapias de conversión, en el les fueron entregados varios ejemplares los cuales minutos después fueron quemados en la explanada de la expo Guadalajara, mientras de nuevo coreaban “El estado no me cuida, me cuidan mis amigas”.

Entre los ejemplares se encontraba el titulado "Psico-terapia pastoral", de los autores Juan Manuel Rodríguez y Misael Ramírez, quienes en el ejmeplar abordan a la homosexualidad como un flagelo para la sociedad.

Cabe destacar que la protesta se realizó en un clima de respeto e incluso los visitantes a la FIl detenían su andar para grabar el momento con sus teléfonos celulares.