VIDEOS: Fieles y policías arma zafarrancho en festejos de Día de Reyes en Cajititlán, Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- Los tradicionales festejos del Día de Reyes de Cajititlán, Jalisco, se convirtieron en una batalla campal entre fieles creyentes y autoridades policiacas a causa de lo que calificaron "medidas sanitarias excesivas".

La trifulca tuvo lugar la tarde-noche de ayer en la plazuela y explanada que está frente al templo de los Santos Reyes Magos de dicha comunidad, lugar en el cual un joven identificado como Manuel Plascencia Reyes, uno de los visitantes, alzó la voz para convocar al resto de los presentes a retirar las vallas que le bloqueaban una libre circulación por el lugar, además de poder descansar en las bancas metálicas y de concreto.

Haciendo uso de sus redes sociales, Plascencia Reyes ya había convocado a la ciudadanía en general a las 6:00 de la tarde mostrar el descontento al gobierno municipal de Tlajomulco y de Jalisco y quitar las vallas "para que podamos hacer uso tanto de las bancas, como de la bardita de las jardineras", dijo.

Y así fue. En una transmisión en vivo que hizo el usuario de Facebook EnriKe RamOos se ve como el joven inconforme alzó la voz y volvió a replicar la causa que los convocaba, a lo que un amplio grupo de personas le escuchaban e incluso algunos de ellos apoyaban con porras y respuestas de apoyo a los cuestionamientos que él hacía.

En su discurso, Plascencia Reyes se enfocó en dos peticiones, una hacia el cura del templo y otra hacia el alcalde del municipio de Tlajomulco, Salvador Zamora Zamora.

"Señor cura no se enfoque tanto en cuidar el templo en exceso de que se quede sin feligreses... Segundo mensaje, presidente municipal... es un acto de apoyo a Caji, que nos quite esto, porque nadie va a sentarse aquí (apunta las bancas y macetera de concreto), que no nos cierren el atrio a la hora del castillo"

El inconforme también aclaró que no está en contra de todos los protocolos sanitarios, sino únicamente de los que consideran excesivos e inútiles. "Ojo, no estamos pidiendo que no vengan con cubrebocas, que hagamos fiesta en la plaza... si venimos aquí nosotros sabemos que nos podemos contagiar, no somos niños chiquitos, es nuestra responsabilidad (cuidarnos)"

Finalmente dijo "El gobierno debe estar para apoyarnos, no para limitarnos, tenemos el pie en el cuello. Ahorita entonces todos agarremos vayas y las llevamos... ahorita como un acto de rebeldía e inconformidad los invito a que retiremos las vallas", a lo que un amplio grupo de personas, principalmente hombres, iniciaron en orden.

A lo largo de los 27 minutos con 30 segundos que duró la transmisión en vivo se aprecia como los asistentes a los festejos del Día de Reyes retiran las bancas y como los ánimos se fueron calentando sobretodo cuando los agentes de la Policía Municipal de Tlajomulco intentaron impedir que el resto de las vallas fueran retiradas.

De pronto surgieron los gritos, se vieron brazos en lo alto portando macanas, botes de basura volando sobre cabezas de policías y estos regresándolas hacia los feligreses e incluso se vio como un grupo de agentes se llevaron detenido a uno de los hombres; pese al zafarrancho que se prolongó por cerca de 20 minutos otros asistentes siguieron retirando en calma las vallas.

Durante la noche, el Ayuntamiento de Tlajomulco emitió información al respecto diciendo que la batalla campal dejó como saldo a dos policías lesionados e incluso dijeron que el actuar de los agentes de seguridad fue con la finalidad de salvaguardar a los presentes.

"Vimos acciones agresivas, empezaron a arrancar las vallas de la plaza y empezaron a aventarlas y lógicamente tuvo que haber una reacción de parte de los elementos de seguridad... Empezaron a aventar objetos contundentes como vasos, botellas, piedras", dijo William Eduardo Gutiérrez Ramírez, director del Proyecto Cajititlán.

Respecto a Manuel Plascencia Reyes, persona que convocó a retirar las vallas, el funcionario público lo acusó de no tener interés por el cuidado de la ciudadanía contra el Covid-19 y que pese a el movimiento que ayer ocasionó hoy y mañana se continuará con los protocolos sanitarios.

"Esto no es que queramos, es una obligación tener las medidas sanitarias que nos marca la mesa de salud y el Gobierno del Estado, es en todos lados, estamos haciendo un gran esfuerzo como Gobierno para que se realicen las fiestas... sin embargo hay gente, ¡que es mínima!, que parece que no les interesa que hasta tengo mis dudas de que sean de Cajititlán", concluyó Gutiérrez Ramírez.