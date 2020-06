¡Va a salir un Covid! La Nueva Normalidad en Jalisco

Guadalajara, Jalisco. - "Va a salir un Covid" fue lo que dijo una enfermera de uno de los hospitales que registra más muertes por Covid-19. Al realizar un recorrido por una de las clínicas de Jalisco que más casos de muertes a causa del Coronovirus registra.

Esa Nueva Normalidad a la que nos debemos de acostumbrar, más allá de usar cubrebocas o de lavarnos las manos, no saludar de beso y no acudir a sitios aglomerados, la costumbre será escuchar que alguien se contagió de Covid o que alguien lamentablemente murió de Covid-19.

Con el objetivo de conocer la opinión de los comerciantes, derechohabientes y médicos a cerca de la pandemia del Coronavirus, EL DEBATE realizó una visita a las afueras de unas de las tres clínicas de Guadalajara que registran más muertes por Covid-19.

Recorriendo las instalaciones se entrevistó a los comerciantes de a los alrededores de los nosocomios del Hospital General Regional 110, el Centro Médico de Occidente y el Hospital General Regional 46 del IMSS, en donde compartieron sus opiniones a cerca del Coronavirusluego de esta pandemia causada por el Coronavirus.

Hospital Covid en la clínica 110 de Guadalajara

Las calles no se perciben tan solas, el transito ha regresado a su Nueva Normalidad (aunque se parece mucho a la anterior), algunos negocios han vuelto a levantar sus cortinas, empresas reanudaron actividades y en el trasporte público se observa gran conflomeración de gente.

Llegando al nosocomio 110 en la que se instaló una clínica Covid-19 y una de las cuales tiene mayor número de muertes a causa de la enfermedad, se podía notar el aumento de móvilidad y tránsito. El hospital se ubica en la calle Francisco Villa 114-B Circunvalación, Oblatos.

Los puestos ambulantes se encuentran instalados en las calles del hospital y aunque es una clínica que por lo general manitiene mucho comercio informal afuera de sus intalaciones, de momento no se ven la misma cantidad de vendedores, sin embargo, los suficientes para continuar con la propagación.

Señora afuera de la clínica 110 sin cubrebocas



En la puerta de la clínica se encuentran una mujeres esperando poder ver a su madre, compartieron su testimonio de una manera anonima y cuidadosamente, no querían ser expuestas, solo compartir lo que en ese momento les sucedía, tampoco quisieron profundizar más en el tema.

Las tres esperaban afuera del nosocomio 110, ellas señalan que habrían llevado a su mamá a la clínica 14 ubicada en la Avenida Revolución y Río Nilo, en Guadalajara, la señora presentaba molestía en un pulmón, señalan sus hijas, sin embargo, al ingresarla al hospital a las 6:00 de la tarde del día 4 de junio, no volvieron a saber nada de ella, hasta las 7:00 am de la madrugada del día 5 cuando les notificaron que su mamá había sido trasladada a la clínica 110 por supuesto Covid-19 y sin autorización de ellas.

"Tragimos a mi mamá a la 14, doctores (particular) nos dijeron que ella estaba mal, que la internaramos para que la estabilizaran y resulta que llegando ahí nos dijeron que era Covid y ya no nos dejaron verla, desde que la metimos como a las 6:00 de la tarde ya no nos dejaron verla" comentó una de las hermanas.

"Aparte de eso llevabamos radiografias, estudios que le había hecho un doctor particular [...] no nos han dicho aún pero lo que le quieren hacer es una biopsia para ver lo que trae en el pulmón, pero para ellos todo lo que entra es Covid", agregó la otra hermana.

Ellas señalaron que en la cliníca 110 su mamá fue pasada a piso y esperaba que se hicieran las 11:00 am para poder entrar a verla, pues en ese nosocomio les habían dicho que su madre se encontraba bien y podrían entrar a verla a esa hora.

La mayoria de los puestos respetan la sana distacia, algúnos tiene botes para lavarse las manos, los locatarios usan su cubrebocas y tienen gel antibacterial, acatando las medidas preventivas, claro que todos demuestran sus diferentes posibilidades para acceder a compar los materiales.

La señora María tiene cerca de 55 años y padece asma. Dice que su hija tiene depresión y que hay noches en las que no duermes, y que ella misma padece la misma enfermedad. Su hija, es la dueña del puesto. La acompañan sus nuetos de 7 y 5 años de edad, ella los cuida para ayudar a su hija. El negocio no es de ella, pero lo trabaja para poder brindarle a poyo a sus nietos.

"No se vende nada, no se vende nada, esta solo, no se vende nada. Llegamos a las 8:00 am y apenas hemos vendido dos ordenes (eran las 10:30 am), no se vende nada, no más venemos para cuidar el lugar y ya" señala la vendedora.

Aunque María trabaja sobre la banqueta de la clínica 110 del IMSS en Guadalajara, y según la Secretaría de Salud Jalisco en su informe diario señala este hospital como uno de los que registra más muertes por Covid-19, ella tampoco confía en que la enfermedad exista.

Luego de tomar un camión que llevará de ese hospital al Centro Médico de Occidente, arribando al nosocomio se podía observar como la Nueva Normalidad va tomando rumbo poco a poco, aunque no se observa la misma cantidad de personas en el sitio, se puede ver que ya hay más puestos ambulantes y que aunque intentan respetar la sana distancia, aún no terminan de acostumbrarse a estás medidas.

Puestos ambuelantes en el Centro Médico de Occidente

Susana Gomez, es una derechohabiente que desde el municipio de Tlaquepaque se traslada hasta el Centro Médico para que su hijo Mariano, reciba atención médica especializada, pues tiene una discapacidad de nombre Displasia Metatrópica la cuál le impide tener una completa movilidad en su cuerpo.

Ella señala que considera que las medidas sanitarias instaladas han sido eficientes, las citan han sido más separadas en tiempo y sobre todo ya no atienden a tantos pacientes como antes de la pandemia. Susana dice que ella no tiene miedo de infectarse o que su hijo se enferme porque ella intenta acatar las medidas recomendadas y hacer lo necesario para tener los espacios sanitizados.

"Uno trata de hacer las cosas lo mejor que se puede y creo que eso es importante [...] Como si hubiera algo pues no voy a ese lugar, no, de hecho pues preferiria no ver a la consulta... Todo esta normal, todo esta tranquilo" señaló Susana Gomez.

Entrada del Centro Médico

En el Hospital General Regional 46, ubicado en la calle Lázaro Cárdenas al cruce con 8 de julio, en la zona industrial de Guadalajara, se puede observar un tráfico como si no existiera ninguna pandemia, o como si la Nueva Normalidad solo fuera parte de una película.

Ahí los comerciantes están con más distancia y apenas se cuentan los puestos ambulantes, tampoco hay mucha gente afuera de la clínica, solo se puede observar el flujo diario de las personas, bajando y abordando el transporte público, el tráfico que no deja avanzar y que aumenta el estres cotidiano.

En este pequeño itinerario por las clínicas se intentó entrevistar a varios médicos sin embargo la respuesta fue que no había tiempo o simplemente no querían dar una respuesta entorno al tema.

En el recorrido y casi para terminar con la intención de obtener un testimonio médico (del cual no obtuvimos respuesta) al cruzar por la parte trasera de la clínica se escuchó "Va a salir un Covid" una enfermera gritó al salir del nosocomio a unos de sus compañeros quienes se encontraban en la cera de enfrente.

Carroza en donde llevaban el cuerpo de la persona contagiada de Covid-19

La Nueva Normalidad no era tan fácil de esuchar, la impresión me dejó un poco en shock pero alcance a grabar un poco el momento, con cuidado y dentro de un tipo cajon de material de cartón, dos personas con equipo de protección sacaron la caja encima de una camilla, bajandolo por una rampa hasta poder meterlo a la carroza que pude ver hasta que salió por la puerta principal.

Aunque para muchos esta sea la Nueva Normalidad y poco a poco se adapten a ella, aunque muchos no crean en la enfermedad y vivan como si el Covid-19 no existiera, la realidad es que hasta el día de hoy según las cifras oficiales en Jalisco la enfermedad ha cobrado 241 vidas y ha contagiado a 4 mil 397 personas, el pensar que podría ser el siguiente número que se agrega a la estadistica, sinceramente no me parece muy normal.