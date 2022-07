Va otra denuncia por el caso Ipejal

Guadalajara, Jalisco.- A la denuncia que interpusieron autoridades a finales del 2021 y que se amplió en el 2022 por inversiones fallidas realizadas por el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), se sumará otra querella ante presuntas anomalías en el mismo rubro.

Fuentes del Gobierno de Jalisco confirmaron a Grupo REFORMA que la nueva denuncia también está relacionada con la colocación irregular de fondos del Ipejal en mercados financieros.

Tanto la denuncia inicial como la ampliación de la misma están relacionadas con la inversión realizada por Pensiones del Estado en la empresa española Abengoa, durante la pasada Administración estatal.

Ésta asciende a 344 millones de pesos de inversión por parte de Ipejal, además de 259 millones de pesos del Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro, es decir, el dinero de los trabajadores al servicio del Estado y sus municipios. La suma total asciende 603 millones de pesos para dicha compañía.

Tan sólo por la denuncia vinculada a esta inversión hay ocho ex servidores públicos que ya fueron vinculados a proceso por parte de un juez de control y oralidad.

Los primeros 6 fueron Hugo Alberto "N", ex director de Finanzas; José Wilmer "N", ex encargado del despacho de la dirección de Finanzas; Marco Antonio "N", ex subdirector general; Benjamín "N", ex jefe de la Unidad de Estudios Económicos, Actuariales y Presupuesto; Carlos Gabriel "N", jefe de Contabilidad, y Wilfrido "N, ex jefe de Administración de Fondos del Ipejal, quienes fueron vinculados a proceso el 10 de junio.

El pasado 30 de junio, el ex director del Ipejal, Fidel Armando "N" y la ex jefa de Administración del organismo, Katia "N", también fueron vinculados a proceso y se les dictó prisión preventiva justificada. Fidel Armando "N" cumple la prisión de forma domiciliaria.

El noveno ex servidor público vinculado a proceso podría ser Francisco de Jesús "N", quien permanece en prisión preventiva justificada a partir del 27 de julio.

El 2 de agosto próximo se reanudará la audiencia para determinar si este ex funcionario es vinculado o no a proceso dentro de las investigaciones por la contratación de la inversión millonaria realizada por Pensiones del Estado en Abengoa.

Hasta el momento, no se ha judicializado ninguna carpeta relacionada con la inversión de mil 626 millones de pesos en la empresa nacional Transportación Marítima Mexicana (TMM).