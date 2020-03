Vallarta tiene primer caso de COVID-19 y ya alista 500 tumbas

Puerto Vallarta, Jalisco.- El municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, ya registró su primer caso positivo de coronavirus, informó el presidente municipal, Arturo Dávalos Peña, mismo que ha dado a conocer que, para el peor de los caso, ya preparan un total de 500 tumbas.

Según el personal de la Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ), la persona que dio positivo a las pruebas PCR de COVID-19 es un hombre de 35 años de edad, quien presentó síntomas muy leves, por lo que no había requerido ser hospitalizado y es un caso de contagio importado.

Aunque el presidente municipal, Arturo Dávalos Peña, ha declarado que se trabaja para evitar un mayor número de contagios, también ha declarado que están preparando el equipo y siete instalaciones que han utilizado en caso de desastres naturales pasados: el salón Ejidal de Las Palmas, Salón Ejidal de Ixtapa, Salón Ejidal de Las Juntas, Casa Ejidal de Puerto Vallarta, Salón de Usos Múltiples de la CTM Los Sauces, Club de Leones Vallarta Centro y el Polideportivo La Bobadilla.

"Hasta el momento se cuentan con 466 camas para hospitalización, 133 camas para servicios de urgencias, 25 salas de choque, 42 camas de terapia intensiva y 78 ventiladores... se propusieron 7 refugios temporales, los cuales suman una capacidad para 669 personas, considerando una superficie de 3.5 metros de distancia y las medidas de seguridad sanitaria"

Se lee en un comunicado emitido por el ayuntamiento de Puerto Vallarta, en el que tambiénespecifican que en caso de así requerirse, también se habilitaría el Centro de Convenciones. En tanto, Protección Civil y la Marina realizarán el censo de las ambulancias, personal, equipo y todo lo necesario para prestar atención medica que se llegue a requerir.

Y para el peor de los casos, el alcalde dijo que también se habilitan 500 tumbas dobles por si se llegara a necesitar.

"A través de Servicios Públicos Municipales, estamos trabajando en los panteones, que Dios no lo quiera y tocamos madera todos, pero no queremos que nos agarre desprevenidos, estamos haciendo 500 fosas dobles, verdad, en los panteones del municipio. Digo, ¡Dios no lo quiera!, pero debemos de prepararnos. Ojalá y no pase a mayores esto y la gente entienda que no debe de andar en la calle, sino tiene nada que hacer".

Explicó Arturo Dávalos Peña.

Panorama estatal

Hasta ayer lunes, eran ocho los municipios que habían presentado algún caso positivo del virus chino: Zapopan, Guadalajara, Cuautla, Tomatlán, Tecolotlán, Tlajomulco de Zúñiga, Puerto Vallarta y Ameca, respectivamente.

Hasta anoche en la entidad se habían confirmado 94 personas positivas a COVID-19 (entre enfermos y asintomáticos) 88 por ciento presentaron síntomas leves, por lo que siguen un manejo y cuidado de la infección en sus domicilios. Además, se mantiene en tres el número de defunciones por COVID-19 en el Estado, ocurridos en los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tomatlán.

Es FALSO lo que se difunde en un audio por whatsapp sobre un "posible toque de queda en Jalisco". Ayúdanos a NO difundir este tipo de información que solo busca generar incertidumbre en la gente.



Hoy más que nunca debemos ser responsables con la información que compartimos. pic.twitter.com/R1KtwXuGOi — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) March 31, 2020

A la fecha once personas han requerido hospitalización, de las cuales cuatro personas fueron dadas de alta por mejoría, tres por defunción y cuatro se encuentran internadas –dos en hospitales privados y dos en hospitales del Seguro Social-, en estado estable (1), delicado (2) y muy grave (1).

De acuerdo con los datos epidemiológicos la mayor proporción de contagios de COVID-19 se presenta en el sexo masculino (57 por ciento); mientras que el grupo de edad más afectado es el de 50-54 años con una proporción de 14 por ciento.