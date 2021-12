Vamos a defender El Bajío, advierte gobernador de Jalisco tras resolución de habitar villa panamericana

Guadalajara, Jalisco.- Con la resolución que permitió habitar las Villas Panamericanas que sirvieron para hospedar a atletas durante la justa deportiva celebrada en 2011 en Guadalajara, Jalisco, a pesar de que afecta al mendio ambiente, el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, advirtió que buscará impedir que se dañe más el bosque de La Primavera.

Alfaro Ramírez recordó que desde el 2019 su gobierno buscó proteger la zona tras su construcción, sin embargo, tras la resolución de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), queda impedir “mediante todos los instrumentos jurídicos”, que se dañe más el futuro de los tapatíos.

Y es que hasta el momento, de acuerdo con la máxima autoridad jalisciense, existen 85 amparos contra el decreto que se instauró hace tres años, para que el área denominada como El Bajío se convierta en zona habitacional.

“Nosotros lo que hicimos fue justo hacer un decreto para hacer un área de conservación todo El Bajío y vamos a defender hasta el final esa postura. No vamos a ceder a presiones de intereses inmobiliarios”, recalcó el político.

El político reiteró su desacuerdo con las Villas Panamericanas, el complejo que se detectó afecta a la distribución de agua para el Área Metropolitana al no permitir la filtración pluvial, además del impacto al bosque de La Primavera.

“No las hicimos nosotros, no es algo que nos guste, lo que no podemos permitir es que vuelva a suceder, por eso El Bajio está blindado hay un decreto que lo hace un área natural protegida y lo vamos a defender hasta el final. Esos amparos los vamos a ganar, y de una vez les digo: que si es pasión, que se les borre, no vamos permitir que se construya nada más ahí”, manifestó.