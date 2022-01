Van 403 amonestaciones a usuarios que no portan cubrebocas en transporte de Jalisco; 292 a choferes

Guadalajara, Jalisco.- La Mesa de Salud Jalisco informó este lunes que se reforzarán los operativos para que usuarios del transporte público en la entidad sigan las medidas sanitarias para prevenir contagios por la Enfermedad del Coronavirus-19 (Covid-19), llevando 403 multas a usuarios en lo que va del 2022.

La Secretaría de Transporte (Setran) en Jalisco es la entidad encargada de emitir los apercibimientos a ciudadanos que no porten el cubrebocas cuando se trasladan sobre todo en transporte urbano en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

Desde que este lunes se dio el aviso del reforzamiento de los operativos, el martes se presentaron 35 multas hacia usuarios que ignoran las medidas que permiten disminuir los contagios ante la presencia de ómicron, la variante del virus SARS-CoV-2 que resulta altamente contagiosa.

En el caso de los conductores del transporte público, se aplicaron 24 infracciones por no usar mascarilla protectora, así como por no sanitizar las unidades o que no cuenten con la ventilación adecuada lo que sumó 292 infracciones a responsables de las unidades.

Las autoridades se encuentran en distintos puntos de la metrópoli tapatía, tanto en ruta como en las terminales con la finalidad de garantizar que los choferes y los usuarios respeten las disposiciones de los especialistas epidemiológicos en la entidad.

Cabe señalar que, tras las fiestas decembrinas y con la presencia de la variante ómicron de la enfermedad respiratoria, se presentó un aumento en el número de contagios en Jalisco, lo que propició el reforzamiento de las medidas

La reducción en aforos a eventos con más de 800 personas y la presentación obligatoria de certificados de vacunación fue lo primero que se determinó hace una semana y media, para después reforzar operativos en transporte y centros comerciales que disminuyeron su exigencia.

Por tal motivo, se invitó a la ciudadanía a portar su cubrebocas como una manera evitar los contagios por el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS por sus siglas en inglés).