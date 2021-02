Van 8 regidores en contra del Alcalde acosador de Tototlán; piden que sea separado del cargo

Tototlán, Jalisco. - Los regidores de Tototlán, Jalisco, han presentando una misiva en contra del presidente municipal, Sergio Quezada Mendoza, quien se vio vinculado a un caso de presunto acoso y hostigamiento sexual en contra de una servidora pública del Ayuntamiento.

Un total de 8 regidores de los 10 que mantiene el Municipio de Tototlán, presentaron al Congreso de Jalisco una solicitud para la suspensión de Quezada Mendoza, quien omitió sancionar al director de Padrón y Licencias, Efraín Martínez Íñiguez, esto luego de que una servidora municipal denunció ante el presidente municipal al funcionario por presunto acoso sexual.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sin embargo, luego de que la funcionaria pública denunciará al director de Padrón y Licencias, fue el mismo alcalde de Tototlán quien registró un acto de acoso en contra de la mujer, por lo que la acusación ahora era para ambos sujetos.

"No debemos ni podemos normalizar los actos de violencia sexual contra las mujeres [...] Nos permitimos poner a su consideración la presente solicitud a efecto de que, previo desahogo del procedimiento de ley, se determine lo que conforme a derecho corresponda y se suspenda a Sergio Quezada Mendoza en el cargo del Presidente Municipal de Tototlán", se puede leer en el documento compartido por los regidores.

Leer más: Juicio político a Donald Trump podría terminar hoy tras anunciar el Senado que no se citaran testigos

El escrito aparece firmado por Yanet Guadalupe Aceves Cortés, Marco Antonio Altamirano Flores, Ernesto Alonso Becerra Martínez, María Antonia Arellano Mojarro, José Manuel Lara Casillas, Sonia Ruiz Mendoza, Juan Gualberto Flores Velázquez y Virginia Lomelí Meléndrez.

Colectivos feministas “clausuran” ayuntamiento de Tototlán

Ante la exigencia de justicia para Diana, una mujer víctima de acoso por parte del director de Padrón y Licencias municipal de Tototlán, Efraín Martínez, asimismo, al alcalde Sergio Quesada, quienes después de varios días de la denuncia continúan en sus cargos.

Activistas del grupo Las Paritaristas, el cual está integrado por diputadas locales y presidentas de algunos partidos políticos, clausuraron este martes de manera simbólica las instalaciones del Ayuntamiento de Tototlán con la finalidad de mostrar su repudio ante los comentarios inadecuados que realizaron los dos funcionarios a una empleada del lugar durante el 2020.

El partido de Movimiento Ciudadano pide la pronta destitución del Alcalde de Tototlán

"Así vestidita te ves hermosa, te ves guapísima. ¡Cómo te ha de disfrutar tu marido!... Yo no involucraría a más gente...tú sabes que lo guapos estamos expuesto a eso... Si él te hubiera violado y… hubiera habido cosas más delicadas... ¡Ay no, olvídate Dianita, mija, con todo! Pero como la situación yo no la veo tan complicada", fueron algunas de las frases que Diana grabó durante un intento de acto de mediación que realizó el alcalde de Tototlán en una reunión en la que estuvo presente ella y el acusado, Efraín Martínez Íñiguez.

El pasado 6 de febrero, Debate también dio a conocer la petición que realizó el colectivo G 10 X Jalisco y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM).

Leer más: El lunes comienza la vacunación masiva y ya no se detiene : AMLO

"Se hace urgente y necesario se inicien los procedimientos correspondientes para la separación de sus cargos y de cara al proceso electoral en que nos encontrarnos, no vuelvan a ocupar un cargo de elección popular ni en la administración pública municipal ni de otro nivel de gobierno"