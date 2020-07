Van contra el Alcalde de Zapotlanejo por violencia de género

Guadalajara, Jalisco. – La regidora de Zapotlanejo, María del Refugio Camarena, denunció al Alcalde del municipio, Héctor Álvarez Contreras, por presunta agresión, luego de que desde el martes en Jalisco se sanciona la violencia política por razones de género, la funcionaria presentó la denuncia, de acuerdo al boletín de prensa compartido por el Congreso del Estado.

De acuerdo a la denuncia, fue el 26 de junio durante una sesión de Cabildo, cuando Héctor Álvarez, alcalde de Zapotlanejo, presuntamente violentara a la regidora, a este acto se le suma uno registrado el 25 de diciembre del 2019, cuando el mandatario municipal se involucró en una riña vecinal y golpeó a una mujer.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

"Este señor, lejos de generar respeto genera miedo, y esto no puede continuar así", dijo la regidora ayer, previo a presentar denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

Luego del hecho y considerando que la ley entró en vigor reformas al Código Electoral del Estado la cual permite que se pueda sancionar la violencia política, la regidora comenzó el proceso contra el Presidente Municipal de Zapotlanejo, y quien fue respaldada por la diputada local Sofía Berenice García y el dirigente del PRI, Ramiro Hernández.

Rueda de prensa de la diputada @Sofi_Jalisco

Tema: “Denuncia violencia política en Zapotlanejo”. pic.twitter.com/cpw4ladKh3 — Congreso de Jalisco (@LegislativoJal) July 1, 2020

"Yo no puedo estarme limitando el ejercicio de mis funciones como regidora meterme en una discusión, porque no sé de qué manera me vaya a contestar este señor, como ya lo sabemos, de una manera prepotente e intolerante".

En una rueda de prensa la regidora compartió el procedimiento que relizaría contra el Alcalde de Zapotlanejo, señalando que también presentarán quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía del Estado y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana por limitar el ejercicio efectivo de sus derechos políticos, el libre desarrollo de la función pública y el pleno ejercicio de las funciones a su cargo a la integrante del ayuntamiento.

También puedes leer: