Vanesa ocupa sangre y busca a 6 donadores en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- A sus tres añitos de edad Vanesa aún no sabe lo que es jugar libremente pues la tetralogía de fallot que padece (cuatro males con que nació en su corazón) se lo han impedido. Hoy está internada en una clínica del IMSS de Guadalajara a la espera de poder juntar los diez donadores de sangre que los médicos pidieron para proceder con la operación que la sanaría.

Jenifer Olivo, madre de la pequeña, dice que entres sus conocidos ya han logrado conseguir a cuatro donadores, sin embargo aún hace faltan los seis restantes, situación que le ha sido complicada en la capital jalisciense ya que aquí no conocen a nadie pues ellas son originarias de Escuinapa, Sinaloa.

Por recomendación médica, la pequeña Vanesa fue internada inicialmente en el IMSS de Mazatlán, el más cercano a su tierra natal, sin embargo por la gravedad de su caso 15 días después fue trasladada al hospital del IMSS de la avenida Belizario, de la ciudad de Guadalajara en dónde se encuentra desde hace ya tres semanas.

Hoja médica en la que se solicitan los 10 donadores para que Vanesa pueda ser enviada a quirófano en el IMSS de Guadalajara. Foto: Cortesía

Debido al avanzado cuatro que la pequeña presenta, los médicos y padres de la menor temen que peuda presentar una crisis de hipoxia, la cual según el IMSS "se presentan en forma súbita, con pródromos o sin ellos, desde recién nacidos y principalmente en mayores de tres meses de edad. Clínicamente se manifiesta por hiperventilación (taquipnea) cianosis (hipoxemia) y disminución del tono muscular, con frecuencia disminuye el nivel de conciencia, pudiendo llegar al síncope y en los casos graves convulsiones".

La madre, de apenas 21 años de edad, dice que espera pronto poder ver jugar y correr tranquilamente a su hija o incluso no temer por si esta llora, ya que en los dos polos emocionales afectan la salud de su pequeña.

Una vez que Vanesa cuente con los 6 donadores faltantes por fin podrá recibir fecha para su operación por parte de los médicos del IMSS de Guadalajara, a través de la cual se le aplicaría una rectificación en su corazón para eliminar las cuatro anomalías congénita.

Jenifer ruega por que alguien les apoye donando sangre (no importa el tipo) y no importa si los donadores son de la ciudad de Mazatlán o de Guadalajara. Ya que en si optar por hacerlo en Mazatlán la señora Sandra Ramírez, abuela de Vanesa, se encargará de traer los comprobantes de manera física a la ciudad de Guadalajara. Para contactarte con ella deberás comunicarte al celular 695 956 82 07.

Si eres de la perla tapatía y quieres ayudar a Vanesa regalandole un poco de tu sangre, puedes llamar directamente a Jenifer, madre de la niña, al celular 696 119 97 10.

Recomendaciones para donar sangre

En el portal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se mencionan cuáles son los resquisitos mínimos para que una persona pueda donar sangre, te los mostramos a continuación:

1. Acudir con una identificación oficial con fotografía y vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial ADIMSS, cartilla de salud vigente, licencia de manejo)

2. Edad de 18 a 65 años.

3. Peso mayor de 50 kilogramos.

4. Ayuno mínimo de cuatro horas (evita consumir alimentos con grasa 24 horas antes de la donación). Durante las cuatro horas de ayuno solo puedes ingerir: jugos, frutas (excepto plátano, mamey y aguacate), té, café solo y mantenerse hidratado.

5. No exceder horas de ayuno.

6. No haber estado enfermo de gripe, tos, diarrea o infección dental en los últimos 14 días.

7. No haber tomado medicamentos en los últimos cinco días.

8. No haber estado en tratamiento de endodoncia, acupuntura o haberse practicado tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses.

9. No haber sido operado en los últimos seis meses.

10. No haberse vacunado en los últimos 30 días.

11. No haber ingerido bebidas alcohólicas en 72 horas previas a la donación.

12.Si tienes la presión arterial alta y estás controlada o controlado, puedes ser candidato a donación.

El donar sangre tú recibes un comprobante de tu estado de salud. Foto: Especial

-Se recomienda presentarse aseado, el uso de ropa cómoda y de manga corta.

-Es necesario disponer de dos horas, tiempo aproximado de duración total del proceso de donación de sangre.

-No se permite el paso a menores de edad ni acompañantes.

-Si usted ha regalado vida mediante la donación de sangre, el personal de Banco de Sangre notificará por correo electrónico a la Jefatura de Trabajo Social del hospital sobre -su donación a favor de su paciente.

Como sugerencia, madruga al banco de sangre de tu elección, pues diariamente hay un límite de fichas que se entregan a los posibles donadores.