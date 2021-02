Variante de Covid-19 detectada en Jalisco provoca choque de posturas entre el LaDEER y el InDRE

Guadalajara, Jalisco.- Una gran incógnita se mantiene en México tras darse a conocer el pasado 29 de enero que en Jalisco se detectó la variante E484K del virus SARS CoV-2 (Covid-19), la cual horas después se dijo podría ser diferente a las mutaciones surgidas en el Reino Unido, Brasil o Suráfrica.

Los resultados finales de la investigación que actualmente llevan a cabo los investigadores del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes (LaDEER) de la Universidad de Guadalajara y la empresa Genes2Life aún tardarán una semana más en darse a conocer, sin embargo, en los últimos días han surgido algunas novedades, sobre las cuales te damos a conocer algunos detalles.

Ernesto Ramírez González, titular de la Unidad de Desarrollo Tecnológico e Investigación Molecular del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) ubicad en la Cuidad de México, precisó que para hablar de una variante del Covid-19 se requiere la acumulación de distintas mutaciones, y los investigadores en Jalisco sólo encontraron una mutación, la E484K.

"Lo que hicieron fue detectar sólo por PCR una (mutación), esto no nos puede decir si está presente la variante; tenemos que caracterizar el genoma completo para ver si es o no es. No se puede decir que es una variante y ni siquiera mexicana", refutó el experto.

En caso de encontrar una variante, aclaró, se tendría que determinar qué mutaciones son y si tienen implicación biológica, por ejemplo, si son más contagiosas o más letales.

Ramírez González recordó que hasta ahora México se han secuenciado 750 muestras de genoma que se han depositado al banco de secuencias GISAID y de estas se han encontrado cinco variantes del virus detectado en Reino Unido.

Mientras tanto en Jalisco, Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo, académico de la Universidad de Guadalajara, señala que de los cuatros casos detectados de la variante E484K, uno de los pacientes tuvo contacto con una persona en Puerto Vallarta, donde inició el contagio, mientras que los demás no reportaron haber tenido contacto con gente que haya viajado al o del extranjero.

La mutación fue hallada en una región de la proteína S del virus que lo une al receptor humano y es el encargado de activar el sistema inmunitario en las personas, detalló.

Para el especialista en salud pública el que surja una nueva cepa del Covid-19 en el país no es imposible ya que, si se hace un comparativo de lo que está sucediendo en México con respecto a otros países, donde se tiene controlada la pandemia hasta cierto punto, como Japón o Nueva Zelanda, se observa que en esos lugares no han surgido variantes ni mutaciones.

"Las variantes surgen cuando existe una gran cantidad de contagios y prácticamente no hay control sobre éstos, como en Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Sudáfrica y, ahora, México...esto ocurre con todos los virus, pero cuando la cantidad de contagios es exponencial, también lo es la posibilidad de que se presenten mutaciones", explicó.

Además, el experto consideró que los riesgos que traería la mutación detectada en Jalisco son "que ocurra una reinfección o que las vacunas no sean tan eficientes, lo que no quiere decir que las vacunas no funcionen, sino que algunas pueden no ser tan eficientes; por eso la recomendación es tratar de controlar todos los brotes lo más rápido posible", aclaró.

El problema, confesó, es que para lograr una correcta de variantes nuevas del virus se requiere de secuenciaciones genéticas y éstas solo se hacen a una mínima cantidad de todos los casos confirmados:

"Se tendrían que hacer más pruebas para determinar qué tanto se ha propagado esta variante y qué tanto predomina; si no hay un control adecuado, no sólo en México, sino en todo el mundo, va a predominar una variante con características que le permitan resistir de mejor manera", advirtió.

Pese a todo, explicó que más allá de detectar o no un nuevo linaje del virus y que pueda ser propio de la población mexicana, lo importante es que se detectó esta mutación que ya está circulando en México.

Al respecto, José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, señaló que actualmente la casa de estudios y la empresa Genes2Life continúan trabajando en la secuenciación genética de los cuatro casos de la variante E484K detectados en Jalisco.

Por su parte, Octavio García González, administrador y representante de Genes2Life, indicó que hasta ahora se ha invertido cerca de un millón y medio de pesos en los insumos utilizados para procesar las pruebas con las que se detectó la mutación E484K en México. Natali Vega Magaña, jefa del Laboratorio de Diagnóstico en Enfermedades Emergentes y Reemergentes, señaló que diariamente se procesan 200 pruebas en busca de dicha variante.