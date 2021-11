Vecinos de Ciudad Granja piden a autoridades controlar construcciones en Zapopan 

Zapopan, Jalisco.- Mayor control en los permisos para construir edificios y fraccionamientos es lo que vecinos de Ciudad Granja, en Zapopan, piden a las autoridades, pues consideran que estas construcciones pueden tener repercusiones en el desabasto de agua que han padecido de forma recurrente durante el último año.

"Si ya vieron que Ciudad Granja es una mina de oro para la explotación habitacional que lo hagan de manera ordenada han estado permitiendo mucha edificación, mucho para arriba, pero no nos han cambiado la infraestructura hidráulica y esto ha repercutido en el desabasto y en inundaciones", comentó Roberto Villegas, vecino de la colonia.

"En Ciudad Granja se han venido incrementando los cotos, los desarrollos inmobiliarios y ahora los departamentos que una torre te hacen hasta 40 y ya es muchísima gente", dijo por su parte Mirabel Islas, otra de las habitantes.

Grupo REFORMA publicó ayer que de nueva cuenta los habitantes de esta colonia presentaron desabasto de agua debido a la instalación que realizaría el Siapa de un entronque y conexiones.

Vecinos consultados recordaron que esta situación ha sido frecuente durante el último año, molestias por las que se han manifestado en octubre de 2020 y en marzo de 2021.

Olga Valera es una de las ciudadanas que ha salido a las calles para exigir la solución de este problema.

Explicó que en las concentraciones se le ha pedido al Siapa que elabore un dictamen sobre la calidad y cantidad de agua que se encuentra en los mantos freáticos.

"Nos mandaron vía WhatsApp unas fotos de su estatus físico, es decir, lo que se ve por encima de la tierra, pero no nos han hecho llegar el dictamen de la calidad y cantidad de agua que tenemos en los pozos, desconocemos este dato", comentó.

Los vecinos consultados señalaron que la falta de atención a sus peticiones es porque no cuentan con una representación ante las autoridades, pese a que en Ciudad Granja existe una asociación de colonos.

"Yo creo que aquí lo que nos está pasando es que no estamos bien representados en la colonia. La asociación vecinal no se dedica a resolver los problemas de la colonia y no tenemos quien nos ayude", lamentó Valera.