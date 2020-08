Vendedores semifijos se manifiestan en presidencia de Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, Jalisco. - Ante la falta de permisos para instalar sus puestos, grupo de vendedores semifijos del área conocida como Malecón II se manifestaron frente a las puertas de presidencia municipal de Puerto Vallarta para exigir se les permite reinstalar sus negocios.

Al respecto habló la señorita Laritza García, quien es trabajadora en uno de los puestos que hasta antes del inicio de la contingencia por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, se instalaban justo atrás del Museo Naval del puerto turístico.

“Estamos solicitado que nos den permiso de poner los puestos que está en la parte II del Malecón, nosotros somos vendedores donde se venden alimentos para llevar: son los elotes, los plátanos fritos, los nachos, son papas, crepas, aguas frescas, que no se nos permite ahorita plantarnos y vender, lo cual nos perjudica a nuestras familias a nosotros, nuestros hijos”.

Indicó que el cierre de los negocios ha significado para ellos y sus familias un gran sacrificio, ya que tienen casi medio años sin poder trabajar en el sitio que desde hace varios años han venido laborado de manera honesta.

“Somos 16 comerciantes, son al redor de tres a cinco empleados por puesto y pues parados sin hacer nada, sin trabajar cinco meses, estamos estancados, la verdad”.

Lugar en dónde se ponían los vendedores semifijos en el Malecón II

Indicó que se han encontrado con un gran hermetismo por parte de las autoridades, ya que no les han podido resolver la fecha exacta en que podrán reabrir sus negocios a lo largo del Malecón II, lo que los llena de incertidumbre.

“No nos dan respuesta, nos dicen que mañana, que nos van hablar, que nos van a solucionar, pero no hay solución en realidad hablamos y -yo no sé- es no saber, aún no hay o al ratos les hablamos y así nos traen solamente”.

Las personas se colocaron tanto en la plaza principal del municipio, como en la calle Morelos para hacer saber a la ciudadanía su inconformidad, hasta que fue recibida una comisión por parte de la autoridad municipal.

