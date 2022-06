“Venimos a traerle la basura que no recoge en Tlajomulco”: alcalde protesta y lanza ultimátum

Guadalajara, Jalisco.- El alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora protestó dejando basura afuera de las instalaciones de la empresa Caabsa Eagle, encargada de recolectar los desechos del municipio, pues asegura la concesionaria “ha incumplido con su obligación”.

“Estamos cansados de que Tlajomulco así como la ciudad esté acumulando cada día más basura, ya estuvo bueno de aguantar a este concesionario que desafortunadamente ha incumplido con su obligación de recoger, trasladar y depositar la basura y hoy venimos a traerle la basura que no recoge en las colonias de Tlajomulco”, afirmó Zamora Zamora.

Salvador Zamora advirtió a la empresa que tiene 10 días “para corregir el mal servicio en el municipio”, de lo contrario intentará revocar la concesión. Cabe mencionar que el gobierno de Tlajomulco asegura que paga a Caabsa 13 millones de pesos al mes.

Protesta de alcalde de Tlajomulco

El edil aseguró que la empresa también es ineficiente en otros municipios del Área Metropolitana de Guadalajara.

“Desde el 2006 esta concesionaria tiene secuestrado el servicio de recolección de basura de la ciudad y es un tema que ya no podemos tolerar. No solamente Tlajomulco, también Tonalá, El Salto y Guadalajara padecen un problema añejo que no se ha podido solucionar y ya estamos cansados”, afirmó.

Además pidió a los presidentes municipales que se unan a su inconformidad y tomen una decisión respecto a la situación.

“Hago un llamado a los presidentes municipales que tienen la concesión con Caabsa a que unamos esfuerzos para tomar con determinación una decisión y que se pueda resolver ya finalmente el tema de la basura de la ciudad”, añadió.

A través de un comunicado el municipio aseguró que desde hace cuatro años funcionaban solo la mitad de sus camiones recolectores, por lo que se les retuvo pagos, además en 2019 el alcalde implementó un plan de contingencia de recolección.

El gobierno del municipio señaló a la empresa de utilizar indebidamente la planta de transferencia de La Cajilota, pues vierten desechos domésticos y de manejo especial, incumpliendo prórrogas para hacer la limpieza y remediación de la zona.

Por lo anterior culpan a la concesionaria del retraso de la construcción del centro integral de aprovechamiento de residuos denominado TúPlanta.