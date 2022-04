Viajará gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro a Washington, invitado por el Gobierno de EU

“Aprovechamos el viaje para retomar la agenda de trabajo con nuestros migrantes jaliscienses en Casa Jalisco de Chicago . Por la pandemia no nos habíamos visto, pero estamos listos para dar importantes anuncios, principalmente en el ámbito cultural. Ya les iré platicando” comentó.

“Quiero informarles que he sido invitado por el Gobierno de Estados Unidos a una gira de trabajo. Esta semana que viene estaré primero en Washington con una agenda relacionada con tecnología aplicada en seguridad, protección civil y ciencias forenses” puntualizó.

