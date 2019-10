Vicente Fernández da concierto en Guadalajara ante 65 mil personas

Guadalajara, Jalisco.- El adios que dio en 2016 en el Estadio Azteca no fue un hasta nunca y ayer Vicente Fernández volvió a subir a un escenario para cantar ante las 65 mil personas que arribaron a la Plaza de los Mariachis, de Guadalajara, para disfrutar del homenaje especial que le rindió el Gobierno del estado de Jalisco, tierra que lo vio nacer hace 79 años.

Faltaban cuatro horas para que el evento diera inicio y tres extensas filas se hacían notar frente al Hospicio Cabañas; niños y adultos las protagonizaban, personal locales y otras más que arribaron desde otros estados de la República Méxicana.

Aldo Hernández, llegó desde la capital del estado de Chihuahua con la intención de disfrutar el concierto "de un grande". "(Cuando supe del concierto) pensé que tendría que aprovechar esta oportunidad de nuevo. La primera vez lo vi en un palenque en Chihuahua, la gente se puso de pie desde que salío y jamás se volvió a sentar en toda la noche!", expresó.

Amigos, les comparto un poco del ensayo para la develación de mi estatua este domingo en donde todo empezó, la plaza del Mariachi. Seguimos la fiesta en la explanada del Hospicio Cabañas. Estoy muy feliz de poder compartir este gran honor con ustedes. Los espero con mucho ánimo. pic.twitter.com/7zat9FkkGz — Vicente Fernandez (@_VicenteFdez) October 4, 2019

Entre tumultos, Vicente Fernández primero develó su escultura en la Plaza de Los Mariachis, donde antes de comenzar la ceremonia, recordó a su amigo, José José.

"No es el momento, pero no se me olvida las veces que cantamos juntos a dueto y días en Estados Unidos 'El Príncipe de la Canción' y yo, y quisiera un minuto de aplausos para mi gran amigo que yo creo que ha sufrido más ahora que murió por lo que está pasando, que en vida", dijo a los fieles, que, aunque comenzaron a aplaudir, Chente quería que se escucharan más eufóricos y entonces les pidió también un grito para su amigo, quien murió el pasado fin de semana.

Vicente Fernández recibió dos reconocimientos, uno de parte del Gobierno de Guadalajara y otro del Gobierno del estado de Jalisco. Foto: Cuartoscuro



"No los oigo, echen un grito pues".

Al cabo de unos minutos, el Charro de Huentitán inauguró su escultura.



"Muchas gracias por este homenaje, que es esta escultura bastante charra".

En la ceremonia estuvieron presentes Ismael del Toro, Presidente municipal de Guadalajara, y giovana Jaspersen, Secretaria de Cultura.

En la plaza, la audiencia le pidió que cantara y Chente los complació con "Mujeres Divinas" a capella.

Entre tumultos, Vicente Fernández develó su escultura en la Plaza de Los Mariachis. Foto: Reforma

Tras la develación de su escultura en la Plaza de los Mariachis, Vicente Fernández se trasladó a la explanada del Hospicio Cabañas, donde ofreció un concierto gratuito.

Chente entonó clásicos como "Lástima Que Seas Ajena", "Que Te Vaya Bonito" y "Estos Celos", antes 65 mil fanáticos, según el Ayuntamiento de Guadalajara.

El Charro de Huentitán se desplazó por el escenario, mientras cantaba y hacía unas pequeñas pausas para bromear.

Fueron 54 minutos de show, ante un eufórico público que entre cada interpretación clamaban con cariño al Charro De Huentitan y a gritos le decían "¡Eres 'El Rey'!".

El espectáculo comenzó a las 18:45 y concluyó a las 19:39 horas.

Tras la develación de su escultura, Vicente Fernández ofreció un concierto de 54 minutos en la explanada del Cabañas. Foto: Reforma

Creo que soy muy muy afortunado de haberlo visto, es una experiencia que sin duda compartiré con mis seres queridos"

Exaltó el jóven chihuahuense, Aldo Hernández, tras disfrutar del histórico concierto.

Preliminarmente, se había auniciado que se esperaban cerca de 30 mil personas al evento pero finalmente las autoridades informaron que fueron 65 mil los asistentes que lograron disfrutar del espectáculo que de forma especial ofreció a sus fans el Charro de Huentitan.