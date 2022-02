Video: Personas de la tercera edad, las más afectadas tras inicios de Mi Macro Periférico en Jalisco

Guadalajara, Jalisco. - Tras el inicio de Mi Macro Periférico en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, son las personas adultas mayores quienes más se ven afectados ante esta nueva obra, pues la falta de elevadores en estaciones obliga a que deban subir por puentes peatonales, algo difícil para ellos.

En un recorrido que se realizó por DEBATE en las principales estaciones, se puede observar cómo los elevadores no funcionan, como en el caso de la estación Barranca de Huentitán, donde las personas que llegan de Tonalá llegan a través de las unidades abastecedoras, pues no hay estaciones que cubran la mayor parte de la localidad.

María de Jesús Arce es una de las personas afectadas por esta situación. Antes tomaba una vez la unidad 380, que antes hacía el recorrido que ahora realiza el también llamado Peribús, sin embargo, ahora debe subir dos puentes peatonales cada, tanto de ida como regreso.

“Para cuando regresaba sí tenía que subir el puente peatonal, pero nada más una vez, ahora debo subir dos veces. Me duele mi rodilla, no pensaron en nosotros, las personas mayores sufrimos con que no sirvan los elevadores”, comentó para nuestro medio.

Y es que las terminales con conexiones no están dentro de las paradas de las líneas troncales o principales, sino que se encuentran, en el mejor de los casos, a un puente peatonal de distancia, porque en el caso de la terminal de la Ruta Complementaria 02, está a más de una cuadra de la estación, más un puente peatonal, esto en 5 de mayo y Periférico en Zapopan.

Fue en esta estación, donde los choferes de la llamada C02 que sale de la Barranca de Huentitán hacia la avenida Base Aérea, comentaron para DEBATE la falta de coordinación al no terminar la ruta dentro de una parada del Mi Macro Periférico, lo que ocasionará que se les cobre a los usuarios cuando sería una manera de transbordar.

“La verdad nosotros no tenemos mucha información, pero según sé les van a cobrar la mitad del costo, cuando no debería ser porque la gente está transbordando y debería terminar en una terminal para que no salgan de las estaciones”, mencionó uno de los choferes.

Además, agregó, al ser dos empresas las que tienen la concesión de las rutas, Transporte Coordinado de Jalisco y la Alianza de Camioneros de Jalisco, hay diferencias en donde termina la ruta de 5 de mayo, pues mientras a la Alianza les indicaron un punto, los de Transporte Coordinado bajan más adelante, ahorrándole a los usuarios la cuadra, sin embargo, generará molestias.

Lee más: Feminicidios en Jalisco: 17 mujeres muertas por violencia en enero

Mi Macro Periférico ya está funcionando en Jalisco, con retrasos y molestias, pero llegó para quedarse y el gobierno del estado anunció que será hasta el próximo viernes cuando se haga otro “corte de información”, para conocer los puntos a mejorar.