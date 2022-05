"Vienen con orden de cateo con mi madre": atlista antes de ser detenido; tres vinculados a proceso

Guadalajara, Jalisco. - Minutos antes de ser detenido en Jalisco, por su probable responsabilidad en los hechos de violencia que se registraron en el estadio de futbol El Corregidora en Querétaro, Juan Álvaro M., identificado como líder de la Barra 51 del Atlas, subió una serie de Tiktoks donde denunciaba arbitrariedades en el proceso que enfrenta en su contra junto con, hasta el momento, tres aficionados más.

“Gente buenas tardes, nomás para informarles que están a punto de detenerme. Como se los comenté ayer, ahí está toda la evidencia, háganlo todo viral. Vienen con orden de cateo acompañados de mi madre”.

Álvaro M., cuyo usuario de la red social china es “negrosudaka51”, aprovechó en lo que su mamá le avisó que iban las autoridades de Querétaro y Jalisco hacia su domicilio, para subir un video donde pedía el apoyo de los aficionados del equipo de futbol profesional ante la detención.

Cabe señalar que en su cuenta, el hombre de 35 años tiene subidos al menos cuatro videos referentes al tema, uno, posteado un día antes de su detención, en donde pide libertad para sus compañeros que serían detenidos primero.

En este primer contenido, denunció que la Fiscalía (sin especificar cuál, si la del Querétaro o de Jalisco, aunque ambas participaron en los operativos) está cometiendo detenciones arbitrarias en contra de las personas, dijo, que sufrieron lesiones y que fueron agredidas en el Corregidora.

“Si viajaste a Querétaro y eres uno de ellos, busca ampararte por la vía legal ya que los van a querer trasladar. La Ficalía del Estado de Jalisco miente. No darán ayuda. No les van a hacer estudios. No caigan en engaños. No caigan en mentiras”, denunció en su momento.

El segundo video fue el que menciona que ya van a detenerlo, para que minutos después, subiera otro video donde anuncia que ya llegaron a su casa y que se le quitará toda comunicación, por lo que serían sus familiares quienes quedarían a cargo de sus cuentas de redes sociales.

“No se pudo hacer nada, trajeron un operativo muy fuerte. Tengo el apoyo de mi madre y personal de su trabajo en Seguridad Pública”, fue lo último que declaró Juan Álvaro, mientras al fondo se escucha la voz de una mujer que menciona “no hay salida, ya sale”.

El siguiente video ya es un texto donde piden apoyo económico para la mamá del ahora imputado, por el proceso judicial que enfrenta su hijo, además de mencionar que Juan Álvaro estuvo presente cuando se presentaron los hechos de violencia con revendedores en la final del torneo 2021 en el estadio Jalisco contra León.

Cabe señalar que a los cuatro hombres detenidos los trasladaron a la ciudad de Querétaro, donde los primeros tres ya fueron vinculados a proceso con prisión preventiva justificada por violencia en espectáculos deportivos.

Sin embargo, Juan Álvaro y su defensa solicitó al juez la duplicidad del plazo constitucional para determinar su situación jurídica, por ello será en próximos días que se reanude su audiencia inicial.

“Durante el desarrollo de la audiencia, los 4 imputados, su defensa pública y privada, así como el Juez de Crontrol, escucharon los hechos que se les imputan y que integran la carpeta de investigación iniciada de manera oficiosa por los hechos ocurridos el 5 de marzo, en el partido Querétaro vs Atlas”, informó la Fiscalía General de Querétaro.