Vinculan a proceso a José Manuel S “Manu Vaquita” por homicidio de exgobernador Aristóteles Sandoval

Aunque se cuenta con este avance, cabe mencionar que aún no se esclarece quién es el autor intelectual del asesinato del ex mandatario y por su parte, la Fiscalía Estatal de Jalisco asegura que las acciones continuarán de manera permaneten en este caso.

Puerto Vallarta, Jalisco.- Fue vinculado a proceso por un juez en materia penal, J osé Manuel S. alias ‘Manu vaquita’ , por los delitos de homicidio calificado del ex gobernador de Jalisco , Jorge Aristóteles Sandoval , así como encubrimiento, la tarde 16 de abril de 2022.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.