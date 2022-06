Vinculan a proceso a ex presidente municipal de Tototlán y tres funcionarios más por encubrir acoso

Ocotlán, Jalisco.- Vinculan a proceso a ex presidente municipal de Tototlán, Sergio N, y otros tres funcionarios públicos por encubrir presunto acoso sexual hacia una trabajadora del ayuntamiento por parte de un funcionario.

Los acusados serán juzgados por abuso de autoridad y delitos cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del poder público, se trata de Sergio "N", ex presidente municipal de Tototlán, Gabino, ex oficial mayor, José Aurelio, ex titular del Órgano Interno de Control, y Cristian Alejandro, ex director de Educación de ese Ayuntamiento.

Sergio N, José Aurelio N y Christian Alejandro deberán acudir a firmar cada dos meses, tienen prohibido salir del país sin autorización judicial y no pueden acercarse a la víctima ni a los testigos.

Gabino N tiene prohibido salir del país sin autorización y deberá acudir cada dos meses a firmar. Las medidas cautelares para todos los señalados tendrán validez por seis meses.

Cabe mencionar que en 2021 la víctima acudió con Sergio N, para denunciar que Efraín M, director de Padrón y Licencias municipal, la acosaba sexualmente sin embargo presuntamente Sergio también la hostigó en ese acercamiento.

Por lo anterior la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación y le solicitó a la Fiscalía Anticorrupción que se investigara los hechos.