Vinculan a proceso a seis ex funcionarios del IPEJAL por inversiones millonarias indebidas

Guadalajara, Jalisco.- Seis ex funcionarios del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco fueron vinculados a proceso por autorizar inversiones por 259 millones de pesos en la compra de fondos calificados como de “alto riesgo”.

Se les señala de uso ilícito de atribuciones y facultades, cometido en perjuicio del IPEJAL y la sociedad de Jalisco, esto al colocar fondos sin atender las políticas de inversión, informó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

“Tras la vinculación, el Juez Sergio Salvador Peña dictó las siguientes medidas cautelares para los seis vinculados: la prohibición para salir del estado o del país sin previa autorización judicial y permanecer en resguardo domiciliario durante seis meses, que es plazo fijado para concluir la investigación”, aseguró la fiscalía.

Los vinculados a proceso son Hugo Alberto, ex director de Finanzas; José Wilmer, ex encargado del despacho de la Dirección de Finanzas; Marco Antonio, ex subdirector General; Benjamín, ex jefe de la Unidad de Estudios Económicos, Actuariales y Presupuesto; Carlos Gabriel, jefe de Contabilidad, y Wilfrido, ex jefe de Administración de Fondos.

Cabe señalar que además se les dictó suspensión laboral a Benjamín “N” y Carlos Gabriel “N”, quienes tienen cargos públicos en el SIAPA e IPEJAL respectivamente. La fisclía agregó que dos ex funcionarios no se presentaron a audiencia inicial por lo que se procederá para que comparezcan.

Por su parte el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, celebró la vinculación a procesos de los seis sujetos, pues aseguró que "dañaron las arcas públicas en el pasado".

