Vinculan a proceso al youtuber Alfredo Valenzuela y a sus dos escoltas: Fiscalía de Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- La hora del juicio llegó para el youtuber Alfredo Valenzuela y sus dos escoltas con quienes fue detenido el pasado 25 de agosto en la Zona Metropolitana de Guadalajara y el dictamen del juez fue vincularlos a proceso penal, anunció hoy Gerardo Octavio Solís Gómez, titular de la Fiscalía de Jalisco.

"El juez consideró que había suficientes elementos para tenerlo como probable responsable en delitos en contra de representantes de la autoridad y lesiones y partiendo de esa base quedan vinculados él y sus dos escoltas", reveló esta mañana el fiscal y agregó que la causa por los que fueron procesados los tres hombres son por delitos en contra de la autoridad y por portación ilegal de armas de fuego.

Mediante las redes sociales el youtuber Alfredo Valenzuela también ha ido informando a sus fans el proceso que ha vivido desde la noche del martes 25 de agosto, fecha en que fue detenido, pasando por el 28 de agosto día que consiguió su libertad condicional y más recientemente publicó la cita que tuvo este miércoles 2 de septiembre ante un juez de fuero común por lo que de nuevo tuvo que pisar el Penal de Puente Grande, en Jalisco.

Durante su audiencia, el youtuber y empresario originario de Hermosillo, Sonora, estuvo acompañado de sus familiares, amigos e incluso la familia de su novia, Andrea Navarro, todos portando playeras en las que se leía su icónica frase "Nada es imposible".

Pese a ello, la mañana de este viernes la Fiscalía de Jalisco dio a conocer que a Alfredo Valenzuela había sido vinculado a proceso y que la investigación continuará en torno él y sus dos escoltas, quienes hasta el momento no han podido comprobar la legal portación de una de las tres armas que les fueron aseguradas la noche del 25 de agosto.

"En el lugar de los hechos la comisaría correspondiente (Zapopan) puso a disposición tres armas, una subametralladora y dos armas cortas, de las cuales, en al menos una de ellas no se ha localizado registro ante la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA)"

Explicó Gerardo Octavio Solís Gómez.

El Fiscal de Jalisco aclaró que previo a este proceso, los tres hombres detenidos no presentaban ningún antecedente penal y que incluso la empresa para la cual laboran los escoltas, sí ha estrado presentando alguna documentación, sin embargo aún falta el comprobar la legal portación de una de las tres armas de fuego (calibre .380) por lo que la investigación continuará junto con el Ministerio Público Federal, hasta confirmar o descartar la existencia de alguna licencia colectiva o particular que corrobore la legal portación del arma faltante.

Cabe aclarar que, aunque Alfredo Valenzuela y sus dos escoltas fueron vinculados a proceso por delitos en contra de la autoridad y por portación ilegal de armas de fuego, los tres continúan en libertad condicional, por lo que hay una serie de medidas cautelares que deberán estar acatando, de lo contrario las autoridades podrían emitir una orden de aprehensión en su contra.

"Él queda en libertad con medidas cautelares diversas a la prisión preventiva, en este caso su proceso será en libertad, aclarando que si él mismo no cumple con alguna de estas medidas se puede solicitar de nueva cuenta una orden de aprehensión"

Abundó Guillermo Flores Tovar, director general de investigaciones especializadas.

Durante la rueda de prensa que se ofreció esta mañana, la Fiscalía del Estado de Jalisco dijo que hasta el momento no se ha solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que investigue las cuentas bancarias del youtuber Alfredo Valenzuela, sin embargo, no descartó que esta se dé a lo largo de la investigación.

"En su oportunidad se va a decidir respecto de esta solicitud. Desde luego, el hecho de que aparezcan ahí una serie de autos con una muy alta gama, con costos exorbitantes, no es por si mismo un dato de prueba al respecto (de delito), sin embargo, es una circunstancia que estará en valoración en esta etapa procesal"

Concluyó el Fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez.

Tras haber concluido su juicio y haber vuelto a casa, el youtuber Alfredo Valenzuela publicó un video en su canal de YouTube en el que explicó no estar del todo contento por el resultado, no obstante, agradeció continuar gozando de su libertad

"La verdad salí no muy conforme, no muy contento y un poco molesto con el resultado... Salí en libertad, pero lamentablemente quedé vinculado a proceso con algunas restricciones con algunas medidas... Las cosas no salieron tal cual cómo esperábamos pero tampoco terminaron tan mal, estoy en libertad y eso es lo que importa"