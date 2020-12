Viuda de Aristóteles Sandoval en homenajes: "No fue un hombre de conflictos ¿Cómo no sentir indignación?"

Guadalajara, Jalisco.- Durante los múltiples homenajes que hoy han ofrecido lo diversos niveles de gobierno y poderes políticos al exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, asesinado la madrugada de ayer en Puerto Vallarta, su viuda, Lorena Arriaga, ha exclamado que "él no fue un hombre de conflictos, de enemigos o de rencores... ¿Cómo no sentir indignación ante semejante hechos ¡atroces!?"

Lo homenajes de cuerpo presente en honor al priista fallecido a los 46 años de edad iniciaron en punto de la 10:00 horas de hoy en el Palacio de Gobierno de Jalisco, en donde con voz quebrada tanto su viuda como el actual gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, emitieron mensajes de indignación ante el homicidio perpetrado por la espalda en el restaurante-bar Distruto/5.

Ahí, Enrique Alfaro Ramírez, se comprometió con los padres de Aristóteles, Sagrario Díaz y Leonel Sandoval, quien ha sido magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, con su esposa, Lorena Jassibe Arriaga, y con su hija Giovanna a hacer justicia por la muerte de su ser querido.

Aseguró Enrique Alfaro al emitir unas palabras a los presentes.

El cortejo fúnebre continuó recorriendo las principales calles del Centro Histórico de la capital jalisciense, teniendo como una segunda parada el Congreso del Estado en donde el mandatario estatal ya no estuvo presente y donde la hoy viuda alzo la voz exigiendo justicia para su marido.

Tras subir al podio y tomar el micrófono, Lorena Jassibe Arriaga dijo que espera que las autoridades de Jalisco realmente le hagan justicia a Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, a quien describió como un hombre "como pocos, afable, cariñoso y leal" y que "no fue un hombre de conflictos, de enemigos o de rencores... es por eso que su muerte es tan sorpresiva, es por eso que su partida nos sacude a todos", añadió.

"Si Jorge estuviera aquí encontraría las palabras precisas para darnos consuelo, nos dirá que miremos hacia adelante, que no vale la pena voltear atrás, que no hay suceso que valga una andanada de rencor, sin embargo, yo tengo mis dudas. ¿Cómo no sentir indignación ante semejante hecho atroces?"