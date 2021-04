Guadalajara, Jalisco.- Bastaron menos de cinco meses para que Enrique Alfaro Ramírez cambiara su planes: ya ha dejado atrás sus sueños de dedicarse al futbol tras dejar la gubernatura de Jalisco y ha dejado claro que estará "dando la batalla por el país" en las próximas elecciones presidenciales del 2024.

El abanderado del partido Movimiento Ciudadano hizo dichas declaraciones la noche de este domingo a Víctor Trujillo "Brozo" en una transmisión del programa Latinus y aclaró que la ilusión de incursionar como entrenador deportivo señalada en diciembre pasado a Carlos Loret de Mola "no podría hacerlo", quedando como opción avanzar en la política.

"Mi plan era otro, como dices echarme una pizzita, un tequilita, un partido de futbol, hacer otros proyectos de vida, pero te voy a decir una cosa: ¡no podría hacerlo! No me parecería responsable de mi parte", respondió Alfaro Ramírez a la interrogante de Brozo respecto a la contienda electoral en la que se elegirá al sucesor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), actual presidente de México.

"Lo que te puedo decir es que pase lo que pase (con Movimiento Ciudadano) en la elección de junio (del 2021) yo voy a estar ahí (en 2024) dando la batalla por el país, porque este país retome el rumbo. No tengo interés de ser candidato, no está en mis planes —sonríe—, pero lo que me toque jugar, lo que me toque hacer ¡lo voy hacer!"

Enfatizó el mandatario dejando claro que está dispuesto a luchar desde cualquier puesto que le sea asignado.

Durante la charla que fue compartida por el propio gobernador de Jalisco en sus redes sociales, el titular el poder Ejecutivo señaló que para avanzar en la política se autoexige primero desempeñar un buen papel en su estado.

"Es un proyecto de gobierno que lleva muchos avances pero que todavía nos falta concretar muchas cosas. Yo no podría pensar en nada a futuro si no puedo cumplir con lo que quedé con los jaliscienses... si no puedo hacer eso, si no puedo cumplir a los jaliscienses, ya de lo otro no hablamos"

Dijo Enrique Alfaro añadiendo que no lo haría por vergüenza, valor que dice han perdido otros políticos.

Durante la entrevista, Brozo cuestionó al emecista sobre el porqué ha recientemente ha reblandecido las críticas que de manera constante hacía al actual presidente de México, con quien acumula un largo historial de diferencias políticas.

"No es que me haya detenido... en algún momento creo que mi posición de defender la autonomía, la independencia y la dignidad de mi estado se empezó a entender como ejercer la responsabilidad de ser la cabeza de la oposición... y yo tengo que ser gobernador de mi estado y eso implica que tengo que ponerme de acuerdo con el presidente de México"

Señaló.

Aunque las diferencias permean entre Alfaro y AMLO, sobretodo con la principal problemática que aqueja a la sociedad: la pandemia del coronavirus, debido a que a pesar de que Jalisco tiene actualmente refrigeradas 40 mil vacunas contra el Covid-19 se canceló la vacunación del personal del sector salud, hay otras problemáticas en las que dijo sí han logrado trabajar en conjunto.

"Los gobiernos locales, no tienen, por más que le busquemos, las herramientas y las capacidades para enfrentar al crimen organizado y en ese tema hemos logrado acuerdos y hay una agenda de trabajo en común"

Explicó. No obstante, lamentó la posición de "abrazos no balazos" que constantemente difunde el titular del Gobierno Federal.

"Quienes estamos al frente de la estrategia de seguridad, perdón, quizá suene medio exagerado, pero ahí estamos jugándonos ¡la vida! Yo he recibido amenazas muy duras y lo que no se vale es que mientras todos estamos ahí dando la batalla, mientras todos estamos haciendo un esfuerzo, el discurso (de AMLO) siga siendo el de 'no está pasando nada', eso es lo que está mal... el mensaje me parece que manda una señal equivocada", refirió.

Finalmente, Enrique Alfaro dejó en claro que a pesar de que en algunos temas el Gobierno de Jalisco logre trabajar en conjunto con el Gobierno Federal, "no voy ¡jamás! a agacharle la cabeza al presidente... no voy a sacrificar la dignidad de Jalisco", y concluyó diciendo que aún continúa trabajando en el proyecto de reforma del actual Pacto Fiscal.