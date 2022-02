Vuelven las revisiones de autos en Jalisco para buscar armas; Gobernador se contradice con volantas

Guadalajara, Jalisco.- La revisión de vehículos al azar en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, o lo como lo conocen en la capital tapatía, “Volanta”, volverán a usarse como una estrategia del gobierno de la entidad para decomisar armas por parte de civiles.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, presentó la estrategia que denominó “Módulo Seguro, por una Ciudad Tranquila”, cuyo objetivo principal, explicó en redes sociales, es sacar las armas ilegales que atentan contra la integridad y la paz junto con la Subsecretaría de Derechos Humanos, alcaldes y corporaciones municipales.

Las volantas comenzarán a partir de este viernes con módulos de revisión que se ubicarán en diferentes puntos de la zona metropolitana y que serán movidos, de manera aleatoria con el fin de abarcar la mayor extensión de la ciudad.

“Detrás de la delincuencia en nuestras calles, hay un serio problema que detona la violencia, que nos pone en riesgo a todos y que no puede seguir igual: las armas de fuego en las manos equivocadas, circulando por nuestra ciudad. Esa es la realidad y tenemos que solucionarla”.

Tras el anuncio, las redes sociales recordaron las palabras de Enrique Alfaro ante este tipo de acciones, pues cuando ya era gobernador electo de Jalisco en 2018 y el entonces mandatario, Aristóteles Sandoval, anunciara una acción similar, él dijo “nunca estar a favor de ellas”.

“Yo no estoy a favor de las volantas, nunca he estado a favor, pero entiendo las circunstancias, no lo digo en términos de crítica, pero me parece que lo que nosotros vamos a hacer es un planteamiento integral y no medidas coyunturales, lo que creo es que tenemos que respetar las garantías individuales para diseñar una estrategia de seguridad que realmente le sirva al estado”, decía el político antes de ser gobernador en 2018.

Y es que las volantas o los operativos de revisión en Jalisco han recibido críticas al considerar ser acciones reaccionarias y que violentan los derechos de libre tránsito de las personas al dejar a libre interpretación las condiciones en las que se basan las autoridades para revisar los automóviles.

Además, también se critica que se usa como una manera burda de tapar la situación de inseguridad, pues en su momento Aristóteles Sandoval las anunció cuando asesinaron a seis policías en el AMG y ahora su sucesor, Alfaro Ramírez lo usa en un contexto de altos índices de desapariciones y el caso de Eduardo Salomón, menor que fue sacado de su casa por sujetos armados a bordo de una camioneta.

Lee más: José Guadalupe abusó y mató a niña y niño de 5 y 7 años en Jalisco

Los módulos se instalarán en diferentes puntos de la ciudad y, aunque, se espera la participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), es cierto que el gobernador Ramírez sólo resaltó la presencia de su subsecretaria.