¿Y el Corona Capital GDL? ¡Faltan 4 semanas!

Guadalajara, Jalisco. - A cuatro semanas de las nuevas fechas que se fijaron para llevar a cabo el festival Corona Capital GDL, Ocesa, empresa productora, no ha informado el status actual del proyecto masivo.

Aunque en Jalisco se ha ido reactivando la economía con la incorporación escalonada de distintos negocios, lo cierto es que aún no hay luz verde para el rubro del entretenimiento musical, al menos no en los grandes formatos de un festín como este.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Antes de que la contingencia sanitaria se agravara en México, las fechas para la tercera edición del Corona Capital GDL eran el 16 y 17 de mayo.

Pero en abril se reagendaron los nuevos días, 12 y 13 de septiembre, aunque no se aseguró el mismo line up anunciado desde el inicio, en el que destacan The Strokes, Kings of Leon, Blondie, Foals, Two Door Cinema Club y Nick Murphy.

Hoy, a unas semanas de la fiesta sonora, no se ha dado a conocer cómo será la dinámica con la nueva normalidad, o incluso si el evento será reagendado nuevamente. MURAL buscó entrevista con los realizadores para obtener información oficial al respecto, pero no fue concedida.

Hasta el momento, tanto en redes sociales como en la página oficial del festín siguen anunciadas las fechas de septiembre. Como venue también aparecen las instalaciones de la Arena VFG.

Quienes ya habían adquirido sus boletos y deseen información sobre su reembolso deberán llamar al número telefónico de Ticketmaster: 333-818-3800, para seguir el procedimiento.

También puedes leer:

Festival argentino Cosquín Rock comienza su primera edición digital

Uruguay, primer país de Latinoamérica en volver a escena con música en vivo

Tendrá FICG edición híbrida