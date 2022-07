"Ya no tenía pelo", testigos narran la agonía de Luz al ser QUEMADA VIVA en Jalisco

Jalisco.- Apenas horas después del trágico episiodio vivido por Luz Raquel, quien fue quemada viva en la colonia Arcos de Zapopan, sus vecinos se organizaron para manifestarse y exigir a las autoridades locales justicia por el asesinato de su vecina.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró en la conferencia de prensa mañanera que "está acreditado que la orden de protección estaba vigente, se tomaron las medidas por parte de la policía municipal de vigilancia".

La respuesta de los vecinos a las declaraciones del gobernador fue tomar las calles para desmentir lo dicho por el mandatario.

Con pancartas donde se leía "Hoy alzo mi voz por ti Luz raquel" o "Ni una más", mujeres, niñas, niños y hombres, habitantes de Arcos de Zapopan, se manifestaron y atendieron a medios de comunicación para contar su verisón de lo sucedido.

Una vecina, Lucy, relató para Imagen Noticias la agonía de Luz Raquel y la indiferencia mostrada por la policía municipal para atender una emergencia.

"Los zapatos se le incendiaron, todo, era una llama, en un ratito acaban con una vida", dijo refiriéndose al estado en que encontraron a Luz Raquel.

Los vecinos intentaron auxiliarla y relatan que la víctima solicitaba, sobre todo, agua.

"Tenía sed y quiso levantarse, a lo que le aconsejamos que no lo hiciera, porque ya era demasiada su lesión, ya no tenía pelo. No podemos dormir pensando en el dolor de ella", aseguró Lucy.

Por último, en cuanto a la actuación de la policía, la vecina compartió lo siguiente:

"Había una patrulla en la esquina, fue un señor a avisarles y dijeron que "no les había llegado el reporte, no podemos ir", y no vinieron".