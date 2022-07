"Yo voy a ir a la Luna": asegura Katya Echazarreta, busca apoyar a crear astronautas mexicanos

Guadalajara, Jalisco.- Katya Echazarreta asegura que no fue sencillo el camino que la llevó al espacio exterior, cuenta que muchas personas intentaron cortarle las alas para que dejará oportunidades.

"Yo he tenido que pasar por varios obstáculos primero por ser una niña que le gustaba el espacio, que le encantaba la ingeniería, las matemáticas, que le encantaba aprender pero que le decían que no era para ella (...) A muchas niñas desafortunadamente todavía les dicen 'tú no te preocupes por eso, va estar bien, después te casas y ya'", lamentó.

Sin embargo siempre tuvo el apoyo de su madre, quien la alentó a ser quien es y luchar por lo que desea a pesar de los retos que implica, como no tener recursos económicos.

"Ha sido muy difícil porque yo no tenía dinero para la universidad, mi familia no tenía dinero ni para pagar la renta, (...) pero yo entendí una cosa y fue que esta educación fue lo que nos iba ayudar a mi familia a salir adelante así que ni modo, a trabajar, a estudiar", afirmó.

Katya contó que se preparó para la misión desde el 2019 y cuando finalmente le dijeron que había sido seleccionada se quedó en shock, le llamó a su madre, vio a su esposo sin decir nada y después miró a su perro y dijo "él no sabe que voy a ir al espacio", cuenta la joven astronauta entre risas.

Los sueños de Katya no terminan, asegura que se ha propuesto ir a la luna. "Cómo esa niña de 7 años que decía que iba ir al espacio, ahora les digo como mujer de 27 que yo voy a ir a la Luna", sentenció.

Además dijo que desea crear una institución espacial en México para impulsar el desarrollo en el país.

"Después de que salió al espacio el mexicano el Doctor Neri Vela, han pasado más de 30 años de que sucediera esta misión conmigo, yo no quiero que pasen otros 30 o 40 años antes de que uno de los niños que están aquí puedan ir al espacio, así que estoy planeando qué es lo que vamos hacer para crear una institución aquí en México que apoye la industria espacial y que ayude a formar este próximo astronauta", afirmó.

Explicó que la misión en la que participó tenía como objetivo estudiar el fenómeno llamado "cambio de perspectiva", que en resumen se trata de un efecto psicológico en las personas que van al espacio, creando la necesidad de ayudar a que el mundo sea un lugar mejor.

"Cómo podemos ver, yo estoy aquí lista para cambiar el mundo así que sabemos que sí es cierto", finalizó.