Youtuber Juncal Solano reta a Lilly Téllez a que demuestre que es pagada por el Gobierno Federal

Guadalajara, Jalisco. - La youtuber Juncal Solano retó a la senadora del PAN, Lilly Téllez, luego de que la política y experiodista llamara “chayotera” a la comunicadora de El Charro Político, quien le contestó que la retaba a demostrar que ha recibido dinero público y de no hacerlo, le pidió dejar el Senado.

La comunicadora, realizó una transmisión en vivo a través de su página oficial y ante la mirada de sus seguidores, respondió a las acusaciones y contactó a Salvador García Soto, quien entrevistó a la experiodista Lilly Téllez.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Fue en días pasados, cuando El Soberano publicó una investigación en la que afirma que la campaña política de la Senadora blanquiazul se financió con dinero ilícito de su cuñado Carlos Espinosa de los Monteros, que habría participado en la actividad de lavado de dinero.

Durante una entrevista con Salvador García Soto, Téllez afirmó que demandará al medio de comunicación por difamación, así como daño moral, así como a la youtuber Juncal Solano, quien durante la Mañanera le cuestionó a la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, si tenía conocimiento sobre la investigación en contra de la senadora.

Leer más: Reforma eléctrica de AMLO va contra la aprobada en sexenio de Peña Nieto: Morena

En respuesta, Juncal Solano se comunicó con Salvador García Soto, y retó a la legisladora, “Yo la invito a que presente pruebas y lo hago público, pues si se demuestra que yo recibo dinero por parte de la presidencia, me voy de los medios de comunicación, borro mis redes sociales, y no me vuelven a ver en las redes sociales, pero si ella no lo demuestra, que se vaya del Senado”, mencionó durante el en vivo.

Asimismo, señaló que los señalamientos de parte de la funcionaria no eran justos, debido a que la youtuber se dijo ser una joven que no le gusta quedarse callada, además de señalar que por eso está ahí, para no venderse en ningún medio.

«No es justo lo que ella hace. Yo por ser una joven que quiere levantar la voz y que no me quiero quedar callada; si por eso estamos aquí es porque no queremos medios de comunicación vendidos y comprados», dijo la youtuber, además de invitar a Téllez a un debate.

Anuncia Lilly Téllez denuncia por difamación

Juncal podría buscar candidatura

De acuerdo a una entrevista publicada por grupo reforma, la youtube Juncal Solano no descarta la posibilidad de lanzarse a la política, y es que aunque señaló que no se inscribió como candidata, aceptó que sí se ha encontrado realizando recorrido por las calles del municipio de Zapopan.

Conocida por conducir el blog "El Charro Político" en Youtube y haber cobrado relevancia con sus participaciones en las conferencias mañaneras del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la pasante de abogada por la UdeG, de 23 años, asegura ser simpatizante de la 4T.

“Zapopan es el segundo municipio más rico de la República, después de San Pedro (Nuevo León), y creo que ahí debe de estar uno de los focos, pero creo que es una de las cosas por las que resulta tan atractivo a personajes que no están, luego aparecen y desaparecen otra vez. Curiosamente, a pesar de que es de los municipios más ricos, también es uno de los de mayor desigualdad y es un problema de años atrás y no veo que hagan absolutamente nada ni que cambie esta situación y no nos vamos a quedar callados”, señaló la youtuber en la entrevista.